Redmi 8A repéré sur Geekbench avec Android 10 à bord

Redmi 8A c’est l’un des derniers smartphones d’entrée de gamme présenté ces derniers mois par la marque sobre de la société chinoise Xiaomi. À ses débuts, l’appareil avait la version du logiciel Android 9 Pie et au cours du mois de novembre 2019, il a reçu une mise à jour importante qui a apporté la dernière version de l’interface utilisateur de Xiaomi, c’est-à-dire le MIUI en version 11. Apparemment , cependant, le terminal pourrait recevoir une autre mise à jour majeure très bientôt.

Redmi 8A pourrait recevoir la mise à jour vers Android 10 très bientôt

Au cours des dernières heures, le dernier entrée de gamme de la marque Redmi a de nouveau été repéré sur le célèbre portail de Geekbench. Plus précisément, le smartphone a été repéré avec la dernière version du logiciel Big G à bord, à savoir Android 10. Quant aux scores, le smartphone a marqué 864 points en single core et 3669 points en multi core.

Il est donc clair que la société chinoise est maintenant presque prête à apporter cette nouvelle mise à jour à son appareil bas de gamme avec la marque Redmi. Avec cette mise à jour, nous nous attendons à des améliorations petites mais importantes des performances générales du terminal et peut-être quelques fonctionnalités supplémentaires au niveau du logiciel.

Nous vous rappelons que Redmi 8A c’est un smartphone d’entrée de gamme alimenté par le processeur Snapdragon 439 Qualcomm et est pris en charge par 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne. Le design est plutôt caractérisé sur le devant par la présence d’un Écran IPS de 6,2 pouces en résolution HD + et avec une encoche centrale. À l’arrière, cependant, nous trouvons un seul capteur photographique de 12 mégapixels.