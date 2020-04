Redmi Band, images du nouveau bracelet d’activité Xiaomi

Après avoir dévoilé cette semaine le Xiaomi Mi Fan Festival 2020, qui aura lieu demain, le 3 avril, où ils ont déclaré qu’ils présenteraient une multitude de jusqu’à 22 produits sur divers fronts, il semble que finalement le bracelet de quantification dans l’image promotionnelle ne se réfère pas au Xiaomi Mi Band 5.

À sa place, Redmi, la sous-marque encore moins chère et jumelée avec Xiaomi, qui a dévoilé à l’avance le design de son prochain bracelet d’activité. Ce sera Redmi Band, qui devrait arriver demain.

Xiaomi Mi Band a une société: Redmi Band

Dans un premier temps avec une image de presse plus que concise en détails, du réseau social Weibo ils en ont publié un second image avec plus de détails de ce bracelet, ce qui nous laisse déjà entrevoir sa conception et certaines des caractéristiques physiques de ce bracelet quantifiant.

Nous pouvons voir que, contrairement au moins au Mi Band 4, la conception de ce Redmi Band intégrerait un écran encore plus grand. Rappelez-vous que l’été dernier, la ligne Xiaomi Mi Band a reçu un écran un peu plus grand et avec une meilleure luminosité, dans la technologie Amoled, qui pourrait également atteindre le bracelet d’activité de la deuxième marque de Xiaomi.

Dans ce cas, il est apprécié un nouveau design plus axé sur le module principal avec l’écran, au lieu d’être dans un format de comprimé enveloppé de silicone, nécessitant une double couche de protection et laissant moins de place pour les composants internes.

De cette façon, le module central donnerait également, comme on le voit dans la conception de la ligne Fitbit Charge, possibilité d’enlever les deux morceaux de sangle qui y sont attachés, en changeant sa couleur au goût quand on préfère.

Redmi a généralement un portefeuille de produits général prix inférieurBien que ce ne soit pas une garantie que votre bracelet d’activité le sera enfin. Il pourrait bien réduire certaines fonctionnalités, comme opter pour un écran LCD moins performant ou assimiler le prix de départ à celui de l’alternative de sa marque principale. Pour référence, le Mi Band 4 est sorti au prix de 35 euros, bien qu’il puisse facilement être retrouvé nettement en dessous.

