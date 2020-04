Redmi Band réduit son prix en maintenant un écran couleur

Après être devenue une marque indépendante au sein de Xiaomi, Redmi a commencé à fabriquer de nouveaux produits au-delà des téléphones mobiles, tels que des routeurs, des appareils électroménagers et des appareils IoT occasionnels. Cependant, nous sommes aujourd’hui surpris par l’annonce et le lancement de un nouveau Redmi Band, qui est établi comme l’un des bracelets d’activité moins cher sur le marché.

Le design de ce nouveau Redmi Band rappelle beaucoup d’autres bracelets récents tels que le Fitbit 4, avec un écran presque aligné sur le bracelet lui-même, et un design complètement rectangulaire qui tire parti d’une plus grande surface utile. De cette façon, il est possible d’introduire un écran tactile couleur de 1,08 pouces.

Rompant avec certaines des qualités les plus répétées de ce type de design, il est surprenant que l’on ne trouve pas aucun type de bouton externe, limitant son utilisation entièrement aux capteurs situés en bas et à l’écran lui-même. Et est-ce que Xiaomi garantit que ces capteurs fonctionneront exceptionnellement, soulignant grande précision en termes de détection de torsion et de gestes du poignet.

De plus, le nouveau Redmi Band disposera d’une multitude de types d’enregistrement de sports préchargés via sa propre application, avec plus 70 cadrans et séances d’entraînement qui sera affiché simultanément sur votre écran.

Tout cela accompagné de autonomie jusqu’à 14 jours, qui bien qu’il le place en dessous du Xiaomi Mi Band 4, il reste dans un temps raisonnablement élevé.

Prix ​​et disponibilité

Pour le moment, ce nouveau Redmi Band n’a été lancé que sur le marché chinois, bien qu’il soit prévu que, comme nous l’avons vu avec la grande majorité des produits de la marque, et en particulier dans cette gamme de produits de santé et de sport, enfin arriver en Espagne dans les prochains mois.

Donc, la seule chose qui reste à savoir est de savoir si ce bracelet d’activité gardera son prix inexorablement bas de seulement 99 yuans, l’équivalent d’un peu plus de 13 euros pour changer. Et c’est que même si nous avons généralement tendance à trouver une légère augmentation de prix avec l’arrivée de ces produits chinois en Europe, tout indique que le Redmi Band peut rester même en dessous de 20 euros.