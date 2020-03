Redmi K30 Pro, avec capteur Sony 64 MP et enregistrement vidéo 8K

Quelques jours après la présentation officielle, redmi décide de ravir l’attente en en offrant un nouvelle série d’images teaser qui révèlent certains détails de Redmi K30 Pro. Tout d’abord, cependant, il semble approprié de résumer toutes les informations que nous avons réussi à recueillir au cours des dernières semaines. En fait, ce n’est pas la première fois que la société choisit de révéler certaines des fonctionnalités clés de Redmi K30 Pro à travers une série d’images partagées sur ses canaux officiels.

Redmi K30 Pro, tout ce que nous savons quelques jours après la présentation officielle

À ce jour, nous savons que Redmi K30 Pro sera équipé d’un écran AMOLED fabriqué par Samsung, avec prise en charge deHDR 10+ et une luminosité maximale de 1200 nits. Et encore une fois, nous savons que ce smartphone sera alimenté par le puissant SoC Qualcomm Snapdragon 865 avec modem 5G, auquel on fera compagnie RAM LPDDR5 et un type d’archivage UFS 3.1.

Avec les dernières images, Redmi a fourni plus de détails sur le secteur photographique du K30 Pro. Plus précisément, le smartphone sera équipé d’un quadricaméra arrière avec capteur principal Sony IMX686 64 MP, impossible d’enregistrer Vidéos 8K (résolution de 7680 × 4320). La caméra arrière comprend également un capteur avec zoom optique 3X et zoom numérique 30X. La caméra selfie, en revanche, adoptera la technologie pop-up, mais aucun détail n’a encore été révélé.

En plus de cela, Redmi a également montré son K30 Pro dans un nouveau coloris. En plus du violet montré il y a quelques jours à peine, il semble que Redmi K30 Pro est également disponible en un variante grise avec bouton de déverrouillage / alimentation rouge.