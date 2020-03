Redmi K30 Pro et Redmi K30 Pro Zoom sont officiels: spécifications et prix

Nous attendions tous avec impatience, mais aujourd’hui la société chinoise Xiaomi a enfin dévoilé ses nouveaux smartphones phares avec la marque Redmi, c’est-à-dire les nouveaux Redmi K30 Pro et Redmi K30 Pro Zoom. Après de nombreuses rumeurs, rumeurs et fuites, nous pouvons désormais connaître en détail toutes les principales caractéristiques de ces appareils.

Voici les principales caractéristiques du nouveau haut de gamme de Redmi

Commençons par le design d’abord. Comme prévu ces dernières semaines, les nouveaux Redmi K30 Pro et Redmi K30 Pro Zoom ils ont un design totalement différent des précédents Redmi K30 et Redmi K30 5G. L’affichage à double trou a en fait été remplacé par un caméra selfie pop-up pop-up (comme sur les précédents Xiaomi Mi 9T et Xiaomi Mi 9T Pro). Ce dernier est équipé d’une LED de différentes couleurs.

Changer du point de vue esthétique, c’est aussi la coque arrière des deux smartphones. Nous en avons en effet un caméra arrière quad placé dans une zone circulaire, tandis qu’en bas il y a un petit flashLED. Entrant dans le détail du secteur photographique, le Redmi K30 Pro a un capteur photo principal de 64 mégapixels avec stabilisation optique de l’image. On retrouve alors un objectif grand angle 13 mégapixels, un macro capteur 5 mégapixels et un capteur de profondeur 2 mégapixels. la Redmi K30 Pro Zoompour sa part, au lieu du macro capteur un Téléobjectif 8 mégapixels avec stabilisation optique de l’image équipé d’un zoom optique 3x pouvant aller jusqu’à 30x avec un zoom hybride.

Rien à dire sur les performances, qui seront d’un excellent niveau. Le processeur utilisé est en fait le puissant Snapdragon 865 Qualcomm et il y a la présence du modem X55 qui vous permet de prendre en charge de nouveaux réseaux 5G. Enfin, l’écran est un AMOLED en 20: 9 avec une diagonale de 6,67 pouces en résolution FullHD + et avec un capteur biométrique intégré à l’intérieur. Malheureusement, le taux de rafraîchissement du panneau n’est que de 60 Hz.

Tarifs et disponibilités

Les nouveaux smartphones haut de gamme présentés par Xiaomi sera disponible à l’achat en Chine à partir du 4 avril selon les tarifs suivants:

Redmi K30 Pro: environ 390 € avec 6/128 Go; 442 € avec 8/128 Go; 480 € avec 8/256 Go

Redmi K30 Pro Zoom: environ 494 € avec 6/128 Go; 520 € avec 8/256 Go