Redmi K30 Pro, nous avons une date et les premières fonctionnalités officielles

En décembre de l’année dernière, Xiaomi a lancé sa nouvelle Redmi K30, propulsé par un SoC Qualcomm Snapdragon 765G et équipé d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, laissant spéculer que l’on Variante Pro de la gamme K30 n’était pas réellement dans les plans de l’entreprise. En février, cependant, la société a publié le premier teaser officiel de Redmi K30 Pro, annonçant l’un des kill-fonctions de ce smartphone: le SoC Qualcomm Snapdragon 865.

Redmi K30 Pro, date de lancement et premières fonctionnalités officielles

Au cours des dernières heures, la société a publié une nouvelle série d’articles sur Weibo dans laquelle Date de lancement du Redmi K30 Pro et certaines de ses principales caractéristiques. L’événement de présentation du smartphone est fixé à 24 mars prochain, et en plus du chipset Qualcomm Snapdragon 865, le Redmi K30 Pro soutiendra les réseaux de cinquième génération, et sera équipé d’un type de mémoire interne UFS 3.1 et un RAM LPDDR5.

D’après les images publiées sur le Social chinois par Lu Weibing, PDG de Redmi, il semble que le smartphone ait un ressemble beaucoup à celui du OnePlus 7T, avec une quadricaméra arrière logée dans un forme circulaire. Toujours à partir des images officielles du Redmi K30 Pro, il ressort que l’appareil est équipé d’une prise audio 3,5 mm positionnée en haut du smartphone, à côté du salle éphémère. Comme il s’agit de la technologie choisie pour la caméra frontale, nous pouvons facilement supposer qu’elle est L’écran du Redmi K30 Pro est de type FullView, sans encoches ni interruptions d’aucune sorte. Il suffit d’attendre la présentation pour connaître les autres fonctionnalités du Redmi K30 Pro.