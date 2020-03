Redmi K30 Pro obtient un score impressionnant sur AnTuTu

Au cours du dernier décembre 2019, Xiaomi a présenté au monde le tout nouveau Redmi K30. L’appareil est un excellent représentant du segment de marché intermédiaire, mais la curiosité était tout au sujet du Redmi K30 Pro. Malheureusement, cet appareil n’a pas été lancé avec son frère cadet. La présentation aura lieu le 24 mars avec un événement exclusif.

Toutefois, l’attente de l’appareil devient très intense. En fait, pendant ces heures, le Redmi K30 Pro a fait l’objet d’une anticipation. Le vice-président de Xiaomi, Lu Weibing, a montré un détail très intéressant de l’appareil. la le benchmark réalisé sur la plateforme AnTuTu a renvoyé un score de 610296 points. C’est une valeur absolument sensationnelle, qui confirme la bonté du projet.

Le Redmi K30 Pro promet d’être un véritable produit phare et est prêt à atteindre et à dépasser les performances de vente de la génération précédente. En effet, le Redmi K20 Pro a brisé le cœur de plus de 5 millions d’utilisateurs.

Redmi K30 Pro laisse tout le monde sans voix

Lors de l’événement du 24 mars également, la version Zoom Edition est également attendue. En particulier, cette variante ajoutera un objectif zoom dans le secteur photographique. Malheureusement, on ne sait pas grand-chose d’autre sur cette version.

Pour le reste, le Redmi K30 Pro 5G sera équipé d’un Écran OLED de 6,67 pouces avec résolution Full HD + et taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le capteur d’empreintes digitales sera intégré à l’écran et le panneau sera sans encoche.

L’appareil sera poussé par le SoC Qualcomm Snapdragon 865, de Mémoires RAM LPDDR5 et de la mémoire interne UFS 3.0. La batterie sera de 4700mAh avec un support de charge rapide de 33W et le prix devrait être d’environ 400 dollars. Le rapport qualité / prix sera l’un des points forts de cet appareil qui est prêt à surpasser la concurrence.