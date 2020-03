Redmi K30 Pro pourrait également arriver dans une version mondiale

L’année dernière, la société chinoise Xiaomi a également officiellement introduit les smartphones haut de gamme Redmi K20 et Redmi K20 Pro au niveau mondial avec les noms de Xiaomi Mi 9T et Xiaomi Mi 9T Pro. Cette année, l’histoire pourrait se répéter. Selon ce qui a été divulgué en ligne, en fait, le Redmi K30 Pro présenté il y a quelques jours en Chine il pourrait également arriver dans une version globale.

Redmi K30 Pro bientôt disponible sous le nom de Xiaomi Mi 10T Pro?

Pour révéler cette nouvelle indiscrétion était le portail bien connu XDA-Developers. Plus précisément, c’est le code de la caméra MIUI qui a suggéré l’arrivée probable du dernier haut de gamme de la marque Redmi dans le monde entier. Cependant, nous devrons attendre un certain temps avant de le voir arriver sur d’autres marchés que la Chine.

Selon des rumeurs, le terminal haut de gamme pourrait arriver en Inde sous le nom de Poco F2. Quant au marché européen (y compris italien) nous nous attendons à ce que l’appareil s’appelle Xiaomi Mi 10T ou Xiaomi Mi 10T Pro. Nous verrons de quel nom il arrivera en version globale.

En attendant, nous résumons brièvement les spécifications techniques de cet appareil.

Redmi K30 Pro – spécifications techniques

Écran SuperAMOLED avec une diagonale de 6,67 pouces en résolution FullHD + (2400 × 1080 pixels) avec prise en charge HDR10 + et verre de protection Corning Gorilla Glass 5

Processeur Octa Core Snapdragon 865 2,84 GHz

GPU Adreno 650

Réductions de mémoire: 6 ou 8 Go de RAM LPPDDR5 avec 128 ou 256 Go de stockage interne UFS 3.1

Système d’exploitation Android 10 avec interface utilisateur MIUI 11

Caméra arrière quadruple: capteur principal 64 mégapixels (Sony IMX686) avec ouverture focale f / 1,7, capteur macro 5 mégapixels, capteur grand angle 13 mégapixels, capteur de profondeur 2 mégapixels (vidéo 8K à 30 ips, vidéo 4K à 60 ips)

Caméra pop-up pop-up avec 20 mégapixels

Dimensions: 163,3 x 75,4 x 8,9 mm

Poids: 218 grammes

Connectivité: prise en charge double SIM, prise en charge 5G, WiFi 6 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS (L1 + L5), NFC, port USB Type-C, capteur biométrique intégré, prise audio, certification IP53

Batterie de 4700 mAh avec charge rapide de 33 W