Redmi K30 Pro, voici les prix un jour après le lancement officiel

À ce jour, de Redmi K30 Pro nous savons tout, ou presque tout. Nous connaissons certainement les caractéristiques clés, que la même entreprise a annoncées ces dernières semaines avec une série de teasers publiés sur ses chaînes officielles.

Quelques heures après la présentation officielle, prévue pour demain, mardi 24 mars, Les prix de vente de Redmi K30 Pro et Redmi K30 Pro Zoom apparaissent également en ligne. Sur ce dernier, en réalité, il n’y a pas encore d’informations et nous ne savons pas, pour le moment, quels peuvent être les éléments qui le distingueront du Redmi K30 Pro.

Plus précisément, Redmi K30 Pro avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne cela coûtera 3699 yuans (environ 490 euros au taux de change actuel), tandis que Redmi K30 Pro Zoom avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne coûtera 3 999 yuans (environ 525 euros au taux de change actuel).

Redmi K30 Pro, les principales caractéristiques

Ci-dessous, nous résumons les principales caractéristiques du Redmi K30 Pro, en attendant que le smartphone soit officiellement présenté au public.

Redmi K30 Pro devrait être équipé d’un Écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1080 x 2400 pixels et un support HDR10 +. Un SoC devrait se cacher sous sa coque Qualcomm Snapdragon 865, avec processeur Octa-core (1 × 2,84 GHz Kryo 585 & 3 × 2,42 GHz Kryo 585 & 4 × 1,80 GHz Kryo 585) et GPU Adreno 650. Redmi K30 Pro pourrait être disponible en plusieurs variantes: une avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne; une avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne; et un avec 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage interne.

Quant au secteur photographique, le smartphone sera équipé d’un quadricaméra arrière avec Capteur principal 64 MP (large) avec f / 1.9, PDAF, OIS + téléobjectif 64 MP avec zoom optique 3X + ultra-large 8 MP avec capteur de profondeur f / 2.2 + 2 MP. La caméra interne, cependant, sera de 20 MP. Enfin, la batterie devrait avoir une capacité de 5 000 mAh et prendre en charge une charge rapide.