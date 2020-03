Redmi K30 Pro Zoom Edition arrive le 26 mars: voici ce qui a été divulgué

Il ne reste que quelques jours pour les débuts officiels en Chine du nouveau haut de gamme de la société chinoise Xiaomi, ou du nouveau Redmi K30 Pro 5G. En effet, la date de la présentation officielle aura lieu le 26 mars et nous savons que cet appareil ne sera pas le seul protagoniste de l’événement. Avec lui, une variante dédiée au secteur photographique sera également annoncée, connue sous le nom de Redmi K30 Pro Zoom Edition.

De nombreux nouveaux produits de marque Redmi arriveront le 26 mars

Alors que la date fatidique de ses débuts sur le marché chinois approche, les rumeurs et les fuites concernant les nouveaux appareils de marque s’intensifient redmi. Comme déjà mentionné, le protagoniste incontesté de l’événement sera le Redmi K30 Pro 5G mais avec lui il y aura aussi sa variante Redmi K30 Pro Zoom Edition. Ce dernier, comme son nom l’indique, aura un œil sur le secteur photographique et sera équipé d’un zoom supplémentaire.

Les dernières fuites sur le net nous ont récemment révélé certaines informations. Tout d’abord, les coupures de mémoire à bord des deux appareils de la société chinoise ont été révélées. Plus précisément, la variante Pro aura 6/8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, tandis que l’édition Zoom sera disponible 8/12 Go de RAM et 128/256/512 GB stockage interne. Ce dernier sera également disponible en quatre couleurs: Moonlight White, Bleu ciel, pourpre et Gris sidéral.

Nous vous rappelons que le nouvel ordinateur portable sera également annoncé lors de l’événement le 26 mars RedmiBook 14 pouces avec processeur AMD Ryzen. Les réductions de mémoire disponibles, en particulier, seront de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne.