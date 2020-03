Redmi Note 9, à quoi s’attendre de la nouvelle famille d’appareils Xiaomi

Malgré le fait que 2020 vient de commencer, Xiaomi semble disposé à présenter de nombreux smartphones. Les nouvelles qui se succèdent ces jours-ci ils sont tous destinés à la nouvelle famille Redmi Note 9.

La marque Redmi Note est l’un des meilleurs vendeurs sur le marché asiatique et gagne également du terrain dans le reste du monde. Déjà avec le Redmi Note 7, les chiffres ont été importants mais c’est avec Redmi Note 8 que la domination mondiale a été atteinte. C’est donc tout naturellement que Xiaomi veut parier une fois de plus sur son cheval vainqueur.

Selon les déclarations de Xiaomi India, le constructeur prévoit de lancer le Redmi Note 9 le 12 mars dans le pays. Malheureusement, peu de détails ont été publiés, à l’exception d’une fonctionnalité particulière présentée dans l’image promotionnelle. Les appareils comporteront une caméra arrière quadruple disposés symétriquement. Le design rappelle beaucoup celui du Huawei Mate 20 et est très différent de celui utilisé pour la génération précédente.

Découvrons les Redmi Note 9 et Note 9 Pro

Aussi, aux côtés du Redmi Note 9, l’arrivée d’une variante Pro est certaine. Pour le moment, les différences ne sont pas claires, mais nous pouvons essayer de les imaginer en fonction des rumeurs divulguées. La page officielle Xiaomi a lancé un nouveau hashtag qui laisse peu d’interprétations possibles: #ProCamerasMaxPerformance. La famille Redmi Note 9 sera donc caractérisée par un secteur photographique de très haut niveau.

Si vous considérez que Redmi Note 8 a été lancé avec une configuration de capteur 48MP + 8MP ultra large + macro 2MP + capteur de profondeur 2MP, il est facile de comprendre les domaines d’amélioration. la L’appareil photo principal de Redmi Note 9 pourrait être d’au moins 64 MP avec les autres caméras très similaires à celles de la dernière génération. Il en va de même pour la version Pro qui pourrait se vanter d’une plus grande ouverture focale sur tous les capteurs.

Quant au processeur, Xiaomi pourrait opter pour un Qualcomm Snapdragon 720G capable de garantir la puissance et de limiter la consommation. L’affichage des deux appareils est toujours enveloppé de mystère, mais en regardant la note de base 8, le panneau était un écran LCD de 6,3 pouces. Nous pouvons supposer que cette diagonale restera inchangée avec la version Pro légèrement plus grande. Il y aura une batterie de 5000mAh, Android 10 et au moins 4 / 64GB de mémoire interne.