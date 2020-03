Redmi Note 9 et Redmi Note 9 Pro arrivant le 12 mars

Nous vous en avions parlé il y a plusieurs mois, mais maintenant la société chinoise Xiaomi a enfin révélé la date de l’arrivée officielle des nouveaux smartphones de milieu de gamme portant la marque Redmi, ou du nouveau Redmi Note 9 et Redmi Note 9 Pro. La société a en effet publié un nouveau teaser officiel dans lequel il est révélé la date de la présentation.

Les nouveaux milieu de gamme de la marque Redmi arrivent bientôt

Les nouveaux smartphones phares de la marque redmi sont maintenant à la maison. La date choisie par la société chinoise Xiaomi pour l’événement de présentation est le prochain 12 mars. En particulier, la devise est présente dans le teaser “Caméras professionnelles, performances maximales”, et cela nous laisse déjà imaginer que cette année, nous aurons un secteur photographique et un processeur plus performants que les modèles précédents.

La conception de ces deux appareils changera également considérablement. Une première image du Redmi 9 Pro nous montrant à quoi s’attendre. Plus précisément, nous pouvons voir comment même cet appareil affichage avec un petit trou. Mais la caractéristique qui se démarque le plus est certainement la disposition des capteurs photographiques, qui sont respectivement quatre.

A partir des nouveaux rendus, on peut en effet observer comment les capteurs sont disposés en une zone carrée au centre de la couverture arrière. Il s’agit d’une solution esthétique déjà largement répandue dans le passé, en particulier sur les smartphones Huawei, comme le dernier Huawei Mate 20 Pro.

Pour le moment, nous connaissons peu de fonctionnalités de ces deux nouveaux appareils. Toujours en référence à Redmi Note 9 Pro, nous savons qu’en tant que processeur, nous pourrions avoir SoC Snapdragon 720G et il peut également y avoir un support pour les réseaux 5G.