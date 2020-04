Redmi Note 9 Pro est officiel: beau et puissant, impossible de lui résister

Redmi Note 9 Pro est officiel: beau et puissant, impossible de résister à Tecnoandroid

L’attente est terminée! Xiaomi vient de présenter le nouveau produit phare de la série Redmi Note, apprécié pour ses smartphones au design et aux technologies de pointe proposés à un prix compétitif. Redmi Note 9 Pro voyage précisément dans cette direction. C’est un smartphone qui veut offrir hautes performances à moindre coût, quel que soit le type d’utilisation que vous en faites. Que ce soit pour jouer, regarder du contenu en streaming, prendre une avalanche de selfies à publier sur les réseaux sociaux, discuter ou quoi que ce soit, Redmi Note 9 Pro garantit une expérience utilisateur fluide, rapide et gratifiante.

Redmi Note 9 Pro, quelle puissance!

Redmi Note 9 Pro il en comporte un Écran DotDisplay de 6,67 pouces sans encoche, pour offrir à l’utilisateur une expérience visuelle plus engageante. Le smartphone est alimenté par le tout nouveau Processeur Qualcomm Snapdragon 720G construit avec une technologie de traitement de 8 nm, qui garantit à la fois des performances puissantes et une efficacité énergétique. Le tout est accompagné de 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage extensible avec microSD jusqu’à 512 Go.

Il existe également un moteur de vibration linéaire sur l’axe Z qui prend en charge jusqu’à 120 effets de vibration différents.

Quant au secteur photographique, Redmi Note 9 Pro est équipé d’une caméra arrière quadruple avec capteur principal de 64 MP, Objectif ultra grand angle 8 MP, objectif macro 5 MP et capteur de profondeur 2 MP. Cette configuration vous permet d’obtenir des clichés extraordinaires dans toutes les conditions d’éclairage et dans tous les scénarios, donnant également de magnifiques photos de portrait avec des effets de bokeh agréables. Sur le devant, le smartphone arbore un Caméra intégrée de 16 mégapixels et prend en charge le nouveau mode selfie au ralenti.

Redmi Note 9 Pro est équipé d’une batterie de 5 020 mAh qui garantit jusqu’à deux jours d’autonomie. La charge rapide de 30 W est prise en charge et le package comprend un chargeur de 33 W qui peut recharger jusqu’à 57% de la batterie en seulement 30 minutes.

Le smartphone sera disponible en Italie fin mai dans les couleurs Gris interstellaire, Vert tropical et Blanc glacier. Les configurations, les prix, la disponibilité et les canaux de vente pour le marché italien seront annoncés dans les prochaines semaines. En attendant, nous vous laissons la fiche technique.

Fiche technique Redmi Note 9 Pro

conception

• Design symétrique élégant

• Capteur d’empreintes digitales latéral

• Couleurs: gris interstellaire, blanc glacier, vert tropical

• Corning® Gorilla® Glass 5 avant et arrière

Dimensions: 165,75 x 76,68 x 8,8 mm

• Poids: 209g

afficher

6.67 “DotDisplay

• Écran FHD + (2400 × 1080)

• Gamme de couleurs: NTSC 84% (type)

Rapport de contraste: 1500: 1 (type)

Luminosité: 450nit (typ)

• Mode de lecture 2.0

• Certification TÜV Rheinland pour lumière bleue faible

chambre

Caméra quad 64MP + 8MP + 5MP + 2MP

• Appareil photo grand angle 64MP

– Taille du capteur 1 / 1,72 “

– Super Pixel 4 en 1 de 1,6 μm, taille de pixel de 0,8 μm

– f / 1,89, AF, objectif 6P

• Caméra ultra grand-angle 8MP

– Taille de pixel de 1,12 μm

– f / 2.2, objectif 5P, FOV 119 °

• Appareil photo macro 5MP

– AF (2 cm – 10 cm)

• Capteur de profondeur 2MP

Caméra frontale 16MP intégrée

• Taille de pixel de 1,0 μm, f / 2,48, objectif 5P

Déverrouillage du visage AI

performance

• Qualcomm® Snapdragon ™ 720G

– CPU Kryo ™ 465, CPU Octa-core, jusqu’à 2,3 GHz

– GPU Qualcomm® Adreno ™ 618

– Processus FinFET 8 nm

• 6 Go + 64 Go, 6 Go + 128 Go **

• Stockage extensible jusqu’à 512 Go

Batterie et chargement

• Batterie 5020mAh (type)

• Chargeur dans la boîte 33W

• Prend en charge une charge rapide de 30 W

• USB Type-C

connectivité

• télécommande infrarouge

• Prise casque 3,5 mm

• Bluetooth 5.0

• Double 4G, double veille

• 2 + 1 emplacements SIM

• GSM: B2 / 3/5/8

• WCDMA: B1 / 2/4/5/8

• TDD LTE: B38 / 40/41 (2535-2655 MHz)

• FDD LTE: B1 / 2/3/4/5/7/8/20/28

• Prise en charge NFC multifonctionnelle

