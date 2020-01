Redmi Note 9 Pro est un mystérieux Xiaomi certifié par MIIT

L’entreprise chinoise Xiaomi a précédemment annoncé son intention de lancer officiellement cette année un grand nombre de nouveaux smartphones avec prise en charge de la connectivité 5G sur le marché mobile. Cependant, l’intérêt de l’entreprise pour les appareils avec connectivité 4G n’est pas encore terminé, étant donné que deux nouveaux appareils avec connectivité 4G ont récemment été certifiés par l’organisme MIIT (Ministère de l’industrie et des technologies de l’information). Selon certaines rumeurs, ces deux appareils sont respectivement l’avenir Redmi Note 9 Pro est un nouveau smartphone mystérieux de la marque Xiaomi.

Xiaomi prêt à lancer le nouveau Redmi Note 9 Pro sur le marché?

Deux nouveaux smartphones de la société chinoise Xiaomi ont reçu l’importante certification MIIT et l’un d’eux serait le prochain Redmi Note 9 Pro. Cependant, rien n’a encore été spéculé concernant le deuxième appareil qui a reçu la certification, mais nous savons qu’il s’agira d’un smartphone de marque Xiaomi.

Pour le moment, il n’y a pas beaucoup de rumeurs importantes sur ces nouveaux appareils. Pour l’instant, en fait, nous ne connaissons que leurs numéros de modèle, qu’ils sont respectivement M2003J15SC et M2003J15SE. Grâce aux rumeurs qui ont coulé ces dernières semaines, nous avons cependant déjà eu l’occasion de connaître les premiers détails de la version standard de l’appareil Redmi, c’est-à-dire la prochaine Redmi 9.

Selon ce qui a été divulgué, le nouvel appareil de marque redmi arrivera sur le marché au cours des prochaines semaines. Pour l’alimenter, cette fois nous avons pu trouver un processeur MediaTek, ou le nouveau SoC MediaTek Helio G70, qui devrait être pris en charge par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne.

Nous attendons donc avec impatience de plus amples informations concernant les prochains smartphones de marque Redmi et Xiaomi.