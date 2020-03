Redmi Note 9 Pro et Note 9 Pro Max: caractéristiques et prix

Le catalogue de smartphones Redmi s’agrandit à nouveau après la présentation officielle – via streaming – du Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9 Pro Max, deux équipes de milieu de gamme qui se distinguent par l’inclusion d’un microprocesseur Snapdragon 720G et une conception partiellement différente de son prédécesseur, le Redmi Note 8 Pro.

Sur l’iPhone 11 Pro, le nom de famille Max identifie le plus grand modèle. Cela ne se produit cependant pas sur le Redmi Note 9 Pro, où La variante Max a une taille similaire et des avantages pour la plupart égaux à ceux de la variante standard.

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Processeur

Snapdragon 720G

Snapdragon 720G

Mémoire RAM

4 ou 6 Go

6 ou 8 Go

Stockage

64 ou 128 Go

64 ou 128 Go

Affichage

6,67 pouces Full HD + avec technologie LCD

6,67 pouces Full HD + avec technologie LCD

La batterie

5,020 mAh

5,020 mAh

Charge rapide

Jusqu’à 18 W

Jusqu’à 33 W

Appareil photo principal

Capteur 48 mégapixels et objectif d’ouverture f / 1,79

Capteur 64 mégapixels et objectif d’ouverture f / 1,89

Caméra grand angle

Capteur 8 mégapixels et objectif à ouverture f / 2.2

Capteur 8 mégapixels et objectif à ouverture f / 2.2

Appareil photo de type macro

Capteur 5 mégapixels

Capteur 5 mégapixels

Chambre de profondeur

Capteur 2 mégapixels

Capteur 2 mégapixels

Caméra frontale standard

Capteur 16 mégapixels

Capteur de 32 mégapixels

Biométrie

Capteur d’empreintes digitales sur le côté du téléphone

Capteur d’empreintes digitales sur le côté du téléphone

Les différences entre les deux nouveaux modèles se résument principalement sous trois aspects:

La photographie. Le modèle Max possède un capteur de 64 mégapixels, tandis que la variante standard intègre un capteur de 48 mégapixels.

Système de charge rapide. Le modèle standard peut recharger sa batterie à un maximum de 18W, tandis que la variante Max élève ce chiffre à 33W.

Configuration de la mémoire. Le Redmi Note 9 Pro sera distribué dans des versions avec 4 ou 6 Go de RAM, tandis que le Redmi Note 9 Pro Max sera disponible avec 6 ou 8 Go de RAM.

Au-delà des différences, les deux équipes de la sous-marque Xiaomi intègrent une grande batterie de 5 020 mAh capacité qui dépasse de loin la norme de l’industrie. Ils montent également un grand écran LCD (6,67 pouces) et un ensemble photographique composé de quatre appareils photo qui, bien sûr, se dispensent d’un téléobjectif qui permet un zoom optique sans perte de qualité.

Pour le moment, les deux variantes du Redmi Note 9 Pro ne seront commercialisées qu’en Inde. Cependant, il est possible que le fabricant étende sa commercialisation à d’autres pays au fil des semaines – comme cela s’est produit avec la génération précédente.

Les prix de lancement en Inde sont les suivants:

Redmi Note 9 Pro Max (6 Go de RAM et 64 Go de stockage). 14 999 roupies (environ 180 euros).

Redmi Note 9 Pro Max (6 Go de RAM et 128 Go de stockage). 16 999 roupies (environ 204 euros).

Redmi Note 9 Pro Max (8 Go de RAM et 128 Go de stockage). Rs 18,999 (environ 228 euros).

Redmi Note 9 Pro (4 Go de RAM et 64 Go de stockage). 12 999 roupies (environ 156 euros).

Redmi Note 9 Pro (6 Go de RAM et 128 Go de stockage). 15 999 roupies (environ 192 euros).

