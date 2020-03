Redmi Note 9 Pro Max est officiel, caméra Pro et performances Max

Pendant ces heures, en Inde, Xiaomi a organisé un événement pour la présentation des tout nouveaux Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9 Pro Max. En particulier dans cet article nous nous concentrerons sur la version “Max” qui a déjà atteint un record. En fait, c’est le plus grand smartphone Redmi jamais conçu. Le nom “Max” le configure comme le successeur spirituel de la série “Mi Max” caractérisé, en fait, à partir d’affichages aux dimensions généreuses.

Bien que faisant partie du segment de marché intermédiaire, Redmi Note 9 Pro Max il n’a rien à envier au haut de gamme. L’équipement matériel est très intéressant et accorde une attention particulière à l’autonomie grâce à la batterie 5020mAh et au support de charge rapide 33W.

Redmi Note 9 Pro Max sans plus de secrets

L’appareil est immédiatement configuré comme un excellent support pour l’utilisation de contenu multimédia grâce à l’écran LCD IPS de 6,67 pouces. La présence d’une encoche ronde vous permet d’avoir beaucoup d’espace disponible pour les vidéos et les jeux. La résolution est FullHD + avec un rapport d’aspect de 20: 9 et il y a aussi un retour haptique qui permet d’obtenir différentes vibrations en fonction des commandes données via l’écran tactile.

Le processeur choisi par Xiaomi est le Qualcomm Snapdragon 720G, une solution de 8 nm capable de garantir des performances optimales dans toutes les conditions d’utilisation. À l’appui nous trouvons jusqu’à 8 Go de mémoire RAM LPDDR4x et 128 Go de stockage interne UFS 2.1.

Le secteur photographique est composé de quatre salles insérées dans un cadre carré. L ‘l’objectif principal est de 64 mégapixels, flanqué d’un objectif ultra large de 8 mégapixels capable de couvrir à un angle de 119 degrés. L’objectif dédié à la macro est de 5 mégapixels et est capable de tirer à partir d’une distance focale comprise entre 2 et 10 cm.

Enfin, nous trouvons le Capteur 2mp dédié à la collecte d’informations de profondeur. La caméra avant du Redmi Note 9 Pro Max abrite un capteur 32mp qui peut améliorer les photos grâce à l’IA. Pour le moment, la disponibilité en dehors de l’Inde n’est pas claire, mais nous attendons avec impatience plus de détails.