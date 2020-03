Redmi Note 9 Pro, nous découvrons tous les secrets du nouvel appareil Xiaomi

Xiaomi ne semble pas vouloir s’arrêter et à ces heures a présenté deux nouveaux appareils. La famille Redmi Note 9 Pro est composé de deux appareils, la version de base et la variante Max. Dans cet article, nous nous concentrerons sur la version de base, tandis que pour en savoir plus sur la version “Max”, vous pouvez lire l’article dédié.

Comparé au grand frère, le Redmi Note 9 Pro a de nombreux éléments en commun. Le premier est certainement l’écran qui a les mêmes caractéristiques record. Il s’agit en fait du plus grand écran jamais réalisé par Redmi. la le panneau est un écran LCD IPS de 6,67 pouces et équipé d’un rapport d’aspect de 20: 9 avec une protection garantie par Gorilla Glass 5. L’encoche ronde abrite une caméra frontale 16MP.

Redmi Note 9 Pro est officiel

A l’intérieur, vous pouvez trouver le SoC Qualcomm Snapdragon 720G accompagné de 4 ou 6 Go de RAM et 64/128 Go de mémoire interne. Quant à la version “Max”, Redmi a concentré ses efforts dans le secteur photographique. La configuration arrière se compose de quatre caméras dont l’objectif principal est le Samsung GM2 48 mégapixels. À l’appui, nous trouvons un objectif ultra large, un macro capteur et le capteur pour détecter la profondeur.

la la batterie est de 5020mAh avec un support de charge rapide de 18W. Il y a un capteur et une détection d’empreintes digitales situés sur le châssis latéral et il n’y a pas de pénurie d’équipements de connectivité de base tels que le slot double SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, IR, USB-C et prise audio 3,5 mm.

Le système d’exploitation est basé sur Android 10 avec l’interface propriétaire MIUI 11. Actuellement, la disponibilité en dehors de l’Inde n’est pas claire, mais nous attendons plus de détails.