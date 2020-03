Redmi Note 9 Pro, un milieu de gamme très intéressant

Redmi Note 9 Pro sera l’un de ces terminaux à apprécier pour l’intéressant milieu de gamme des téléphones intelligents. Un best-seller, s’il est capable de suivre les traces de ses prédécesseurs, une série Redmi que Xiaomi a réussi à placer dans le top 10 des terminaux les plus vendus.

Redmi Note 9 Pro sera officiellement présenté en Inde le 12 mars, mais ses spécifications clés ont déjà été divulguées. Il est basé sur un immense écran de 6,7 pouces de diagonale, avec une résolution Full HD +, un format d’image de 20: 9 et une protection Gorilla Glass 5.

Votre moteur sera le Snapdragon 720G, Le chipset le plus puissant de Qualcomm pour le milieu de gamme Dans ce démarrage 2020, il arrive avec le nom de famille “G” pour les jeux, ce qui signifie qu’il prend en charge certaines fonctionnalités de la plate-forme Snapdragon Elite Gaming. Montez un processeur Kryo 465 avec deux cœurs Cortex-A76 et six cœurs Cortex-A55, qui promettent une augmentation de 60% des performances, tandis que le GPU Adreno 618 promet une augmentation de 75% des performances.

Il dispose d’un DSP Hexagon 692 avec l’accélérateur tenseur et d’un ISP Spectra 350L qui vous fournira une capture photo avec des capteurs jusqu’à 192 mégapixels et une capture vidéo 4K. Il prend en charge Quick Charge 4+ pour une charge rapide (jusqu’à 50% en 15 minutes) et le FastConnect 6200. Il prend également en charge Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1. Un bon chipset qui sera accompagné de configurations de 4/6 Go de RAM et 64/128 Go de stockage interne.

Il système de caméra Il a également été renforcé avec un arrière qui comprend quatre capteurs, un principal 48 MP, un autre grand angle 8 MP, une macro 5 MP et une pièce principale pour la profondeur. La caméra selfie avant aura un capteur de 16 mégapixels et sera installée dans le trou d’écran typique (et horrible).

Nous aimons le plus votre batterie, avec une capacité généreuse à 5,020 mAh et prise en charge d’une charge rapide de 18 watts. Il sera présenté en Inde jeudi prochain avec Android 10 et l’option de trois finitions de couleurs, Aurora Blue, Glacier White et Interstellar Black. Aucun prix n’a été fourni, mais nous l’attendons aussi bien que tout ce que Xiaomi commercialise. Nous mettons déjà à jour avec les informations officielles et le prix. Un terminal à prendre en compte pour le milieu de gamme.