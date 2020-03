Redmi Note 9S est officiel: spécifications techniques et prix

Comme déjà mentionné il y a quelques jours, la société chinoise d’aujourd’hui Xiaomi a tenu un événement de présentation en ligne au cours duquel il a officiellement présenté le nouveau smartphone de milieu de gamme avec la marque Redmi, c’est-à-dire le nouveau Redmi Note 9S. Il s’agit essentiellement de la version globale de l’appareil présentée il y a quelques semaines, le Redmi Note 9 Pro.

Redmi Note 9S: écran perforé et caméra quad arrière

Le nouveau venu à la maison Xiaomi il est alimenté par le puissant processeur Snapdragon 720G Qualcomm, ou un SoC octa-core 2,3 GHz couplé à un GPU Adreno 618 et 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage interne. Le terminal en a alors un grande batterie de 5020 mAh avec support de charge rapide 18W.

Le design est plutôt caractérisé par la présence d’un affichage perforé. Le trou, en particulier, est situé en haut au centre du panneau (nommé par la société DotDisplay). Plus précisément, nous avons un Écran LCD IPS de 6,67 pouces en diagonale et en résolution FullHD + protégé par un verre Corning Gorilla Glass 5.

L’arrière bénéficie de la présence d’un caméra arrière quad placé au centre de la couverture arrière dans une zone carrée. Nous avons un capteur photographique principal de 48 mégapixels avec une ouverture focale de f / 1,8, un grand angle de 8 mégapixels, un capteur mcaro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Sur le cadre latéral, nous trouvons ensuite un capteur biométrique à l’intérieur du bouton marche / arrêt pour déverrouiller l’appareil.

Tarifs et disponibilités

Pour le moment, la société chinoise Xiaomi n’a pas encore dévoilé le prix de vente et la disponibilité du nouveau Redmi Note 9S pour le marché italien, mais nous savons que le prix devrait être d’environ 170 €. Nous vous tiendrons au courant dès l’arrivée de nouvelles informations.