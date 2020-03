Redmi, une nouvelle technologie pour les écrans LCD des appareils Android arrive

Redmi a récemment dévoilé sa technologie d’empreinte digitale intégrée aux écrans LCD. La société affirme que la technologie est prête pour la production de masse et arrivera avec ses prochains appareils.

La technologie actuelle du scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran n’est compatible qu’avec les écrans AMOLED. En janvier 2018, la marque chinoise de smartphones Vivo a présenté le X20 Plus UD, le premier téléphone doté d’un capteur d’empreintes digitales intégré. La fonctionnalité est maintenant devenue une fonctionnalité standard pour les appareils Android et devient de plus en plus courante, même dans le segment de milieu de gamme.

Redmi, sa technologie est peut-être déjà prête

Pendant ce temps, la marque secondaire de Xiaomi, Redmi, a annoncé aujourd’hui avoir réussi à mettre en œuvre un capteur d’empreintes digitales sous un écran LCD. La technologie a été démontrée dans une vidéo partagée par le directeur général de Redmi Lu Weibing sur Weibo. Étant donné que les écrans OLED ne nécessitent pas de module de rétroéclairage, les capteurs d’empreintes digitales intégrés peuvent facilement transmettre des signaux optiques pour la vérification des empreintes digitales.

Redmi a réussi à surmonter cette limitation en utilisant “l’infrarouge à haute transmission” et la société affirme que la technologie est prête pour la production de masse. Cela signifie que nous pourrons éventuellement voir des téléphones Redmi avec des capteurs d’empreintes digitales à écran LCD optique plus tard cette année. Ce qui reste à voir, cependant, est de savoir si la solution d’empreintes digitales de Redmi pour les panneaux LCD sera comparable en termes de performances.

Goodix, le fournisseur de capteurs d’empreintes digitales intégrés pour de nombreux OEM chinois Android, a annoncé qu’il commencerait la production de capteurs intégrés pour les écrans LCD au début de 2020. Ainsi, nous pourrons bientôt voir cette technologie sur des appareils tels que OPPO , Vivo, Motorola et Huawei au second semestre.