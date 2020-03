réduction drastique de la pollution en Chine

Il y a eu une baisse drastique de la pollution à travers la Chine alors que le pays tente de contenir coronavirus. De nouvelles cartes qui utilisent les données collectées par NASA et des satellites deAgence spatiale européenne montrer comment le dioxyde d’azote, un gaz dangereux libéré par la combustion du carburant, s’est dissipé depuis le début de l’épidémie.

Cartes décrivant les niveaux de dioxyde d’azote à Wuhan, en Chine depuis 1er janvier un 25 février l’année dernière. Celles-ci montrent la région couverte de couleurs ardentes, avec des parties d’un rouge plus intense indiquant de fortes concentrations de pollution. Cette année, les cartes de la même région montrent une nette différence: elles sont presque toutes bleues, montrant des concentrations beaucoup plus faibles.

Coronavirus: la baisse des émissions s’est produite en très peu de temps

Bien que la pollution diminue généralement pendant cette période où le pays célèbre le nouvel an lunaire, les scientifiques disent que ce qu’ils voient cette année est une différence extrêmement claire. “C’est la première fois que je vois une chute aussi spectaculaire sur une si grande surface pour un événement spécifique”, a-t-il déclaré. Fei Liu, chercheur sur la qualité de l’air au Goddard Space Flight Center de la NASA. La forte baisse des émissions s’est produite plus rapidement que lors du ralentissement économique de 2008. Elle s’est également poursuivie plus longtemps que la baisse de la pollution à Pékin pendant les Jeux olympiques cette année-là. «Je ne suis pas surpris. De nombreuses villes du pays ont pris des mesures pour minimiser la propagation du virus “, a déclaré Liu.

On espère que cela apportera un substrat de tranquillité à la Chine, également parce qu’il est déjà difficile de respirer cet air.