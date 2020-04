réduire les symptômes avec TIM, Vodafone et Iliad

Le risque que Internet peut cesser de travailler est logé dans l’esprit de tous les Italiens forcés dans la maison par Coronavirus. Ces derniers jours, Connexions 4G ont subi une sensibilité ralentissement en raison du nombre croissant d’appareils connectés au réseau.

Nous essayons tous de rester en contact grâce aux applications. Ce n’est pas un hasard si WhatsApp a obtenu + 400% pour les appels vidéo de groupe. Vous saturez également des serveurs de jeux vidéo en ligne comme Fortnite et Call of Duty Warzone. Le prix à payer est l’idée d’un vers le bas du réseau Internet généralisé à tous les opérateurs. Ces jours-ci, les serveurs sont devenus surchargés malgré la procédure de renforcement qui prévoyait l’ouverture de nouvelles infrastructures d’urgence.

Les utilisateurs craignent d’être complètement coupés du monde. La ministre de l’innovation numérique, Paola Pisano, qui s’est entretenue lors d’un entretien avec les microphones de Sky TG 24.

Internet peut-il se déconnecter pour tout le monde? La réponse de Paola Pisano satisfait tout le monde

Alors que des services tels que Netflix et Amazon Prime Video diminuent la qualité pour garantir une interactivité partagée pour tous, les opérateurs sont difficulté face à l’essor des liaisons à haut débit. Le décret Cura Italia a imposé l’utilisation des infrastructures de soutien. Le réseau, au lieu de nombreux compromis, semble bien tenir le coup. Dans un récent discours, le ministre Pisano a réitéré:

“L’effondrement du réseau ne devrait pas se produire, c’est beaucoup difficile… techniquement, il existe tous les moyens d’empêcher le Web de s’effondrer “.

En fait, il y a eu récemment sur Internet avec TIM, Vodafone et WindTre. Mais rien à craindre. Le réseau est disponible pour les streamers, les travailleurs intelligents et tous ceux qui vivent cette quarantaine prolongée avec plus de sérénité, loin de l’affection et de la liberté. Le réseau est l’un des meilleurs moyens d’atténuer la frustration de nos jours et continuera d’être actif grâce à l’engagement des opérateurs et des institutions.