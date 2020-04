. réduit ses effectifs en raison de l’impact économique de la pandémie de COVID-19 – .

Au cours des dernières semaines, . a fait la chronique de l’impact économique de la crise COVID-19 sur la communauté technologique de Seattle et le monde, y compris des suppressions d’emplois dans des entreprises cherchant à survivre à cette soudaine récession.

Aujourd’hui, malheureusement, nous nous joignons à eux.

Nous avons pris la décision difficile de licencier ou de licencier cinq de nos collègues, ce qui représente environ 30% de l’équipe de 16 personnes de ., principalement dans nos services commerciaux et commerciaux. Ils comprennent des coéquipiers de longue date et d’autres qui nous ont rejoints récemment.

Après plus de neuf ans d’activité en tant qu’organisation médiatique indépendante, opérant de manière rentable pendant une grande partie de notre histoire, c’est la première fois que nous supprimons des emplois de manière significative. C’est une décision que nous n’avons jamais voulu prendre. Nous comprenons l’impact que la perte d’un emploi peut avoir et nous faisons tout notre possible pour que nos collègues puissent atterrir.

Nous demandons aux sujets et aux sources d’être transparents et francs avec nous, et nous pensons qu’il est particulièrement important de faire de même nous-mêmes dans notre communication sur . avec la communauté.

Comme en témoigne notre embauche au cours des derniers mois, nous avons été aveuglés par ces circonstances économiques extraordinaires. Plus de la moitié de nos revenus ont toujours été liés à des événements en personne.

Bien que nous ayons fait des progrès significatifs dans la diversification de nos activités ces dernières années, il ne suffit pas de survivre indemne à ce qui se passe dans le monde en ce moment.

Une chose qui ne change pas: notre dévouement au journalisme et à la communauté technologique de la région de Seattle. Nous restons optimistes quant à l’avenir de ., grâce aux efforts de notre salle de rédaction. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous assurer que notre équipe principale de journalistes et de rédacteurs reste en mesure de faire un excellent travail au service des lecteurs et de la communauté.

Une des ironies de cette situation est que notre audience en ligne est plus large que jamais alors que les lecteurs recherchent des informations et des idées sur la crise qui se déroule autour de nous. Nous générons des revenus grâce à la publicité en ligne, mais compte tenu des réalités économiques des publicités numériques, nous ne l’avons jamais compté comme un moteur majeur de la grande entreprise, et ces réalités restent vraies à ce jour.

Nous n’abandonnons pas les événements en personne. Nous pensons qu’ils reviendront, mais peut-être pas avant plusieurs mois, et même alors sous une forme différente et potentiellement à une échelle différente que par le passé. Nous avons déjà tourné vers des événements virtuels, en organisant un webinaire sur la loi CARES et une table ronde pour les membres de . sur le leadership à l’ère de COVID-19.

Ces réductions font partie d’un effort plus large visant à réduire les coûts et à réinventer nos activités pour assurer la survie de . en tant qu’entreprise journalistique indépendante basée dans la région de Seattle. Entre autres étapes, nous réduisons également les salaires des autres membres de notre équipe. Mon co-fondateur John Cook et moi faisons des réductions plus importantes de notre propre rémunération.

Nous croyons que . a un avenir solide en tant qu’entreprise dans des domaines tels que les événements de tous types, les adhésions, le contenu sponsorisé personnalisé, les podcasts, les newsletters et le contenu éditorial souscrit. Nous faisons tout notre possible pour réinventer l’entreprise pour assurer sa survie.

Il faudra énormément de travail, de créativité et de dévouement pour y arriver, ainsi que la contribution, l’engagement et les idées de tous les membres de la communauté. Nous sommes déterminés à réussir cela avec vous tous, et nous pensons que nous pourrons finalement en ressortir plus forts.

Surtout, il est douloureux de se séparer de certains de nos collègues, et bien que nous voulons vous assurer que . continue de progresser, nous ne voulons pas éclipser l’impact sur eux et leurs familles. Nous les remercions pour tout ce qu’ils ont fait pour ..

Merci également pour votre soutien continu.