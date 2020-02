Références à la culture pop créées à partir du bureau

C’est comme ressentir Le bureau a été simultanément hors de l’air pour toujours et que c’était seulement hier. L’émission de neuf saisons était extrêmement populaire, dépassant de loin la version originale de la BBC créée par Ricky Gervais (au moins, en Amérique du Nord). Le paysage télévisuel a radicalement changé pendant son mandat à l’antenne, mais l’émission est restée forte jusqu’à la toute fin. Cela a donné à des acteurs comme Rainn Wilson, Jenna Fischer et John Krasinski leur grande pause, et a transformé Steve Carrell en un nom encore plus connu.

Avec tant d’années à l’antenne, la série a eu une longue relation avec des références de la culture pop. Il y a de nombreuses fois que le spectacle sert d’instantané de ce qui se passait dans le monde à ce moment. Mais il y a autant de fois que le spectacle a créé quelque chose qui allait être popularisé dans la culture pop. Voici 10 fois que des références à la culture pop ont été créées dans The Office.

Mis à jour par Madison Lennon le 18 février 2020: Même si plusieurs années se sont écoulées depuis la fin définitive de The Office, il s’agit toujours d’une sitcom extrêmement populaire à laquelle les gens font régulièrement référence.

Nous pensions que le moment serait venu de revoir cette liste et de la mettre à jour avec des références à la culture pop encore plus célèbres, issues de la série comique emblématique. Bien qu’il soit actuellement en streaming sur Netflix, il finira par quitter le service pour passer au propre service de streaming de NBCUniversal, Peacock. Beaucoup de gens sont en train de revoir le spectacle avant son départ.

15 Je suis toujours Beyoncé

À un moment donné, Andy et Michael ont une conversation sur le film Obsessed avec Ali Larter et Beyoncé. Andy essaie de faire un point sur la tricherie et comment la personne trompée est le héros.

Il dit à Michael que “tu es Ali Larter et je suis Beyoncé” et Michael répond en disant: “Je suis toujours Beyoncé”. Cette expression est devenue virale en tant que GIF et plaisanterie courante et maintenant les gens aiment l’assimiler à n’importe quelle situation où Beyoncé arrive ou ils essaient de prouver à quel point ils sont incroyables.

14 Boom! Rôti!

Lors d’un épisode de l’émission, Michael décide d ‘”améliorer” le moral du bureau en organisant un rôti afin que ses collègues puissent le rôtir. Mais, comme toujours, les choses ne se déroulent pas entièrement selon son plan.

Il décide qu’il rôtira également ses employés en écrivant diverses insultes ou phrases simples, puis en ponctuant chacun d’eux de la phrase “Boom! Roasted!” même si ce qu’il a dit n’était pas exactement une blague ou un rôti. Depuis la diffusion de cet épisode, de nombreuses personnes ont utilisé cette expression dans leur vie quotidienne ou sur les réseaux sociaux pour plaisanter avec d’autres personnes.

13 ressemble à la caméra comme au bureau

Ceci est une excellente référence car c’est assez méta. Si vous regardez The Office, vous remarquerez que de nombreux personnages, en particulier Jim, ont tendance à regarder directement la caméra lorsque quelque chose de ridicule se produit.

Ils font une expression qui indique “wow pouvez-vous croire cela”, ou quelque chose dans ce sens. Depuis la première de la série, de nombreuses personnes ont décidé d’écrire, “regardez la caméra comme je suis sur The Office”, pour souligner à quel point ils trouvent incroyable quelque chose qui vient de se produire ou un commentaire qu’ils ne peuvent pas croire que quelqu’un ait dit.

12 OH MON DIEU, IL ARRIVE

L’épisode Office où Dwight déclenche un incendie pour forcer tout le monde à pratiquer l’exercice d’incendie est l’un des meilleurs de la série et il nous a donné l’un des mèmes les plus hilarants qu’il est encore fréquemment utilisé par de nombreuses personnes.

Il y a un moment où l’exercice d’incendie commence où Michael sort de son bureau et crie “Oh mon dieu, ça se passe, tout le monde reste calme.” Si vous avez été sur Twitter lors d’une annonce Marvel, il y a de fortes chances que vous en ayez vu plusieurs en utilisant ce GIF. Il est référencé tout le temps.

11 Comment les tables tournantes

Il y a une scène dans le spectacle où Michael dit: “Eh bien, bien, bien, comment les turn..tables …” Ce n’est pas hors de propos pour Michael de massacrer un tour de phrase populaire, dans ce cas, il voulait clairement dire «comment les tables tournent», qui est une expression populaire utilisée lorsque quelque chose se produit pour changer des circonstances ou des situations entre deux personnes.

Mais l’erreur de Michael est devenue extrêmement populaire. Beaucoup de gens utilisent sa version plus que la vraie maintenant. Le GIF de lui disant qu’il est très populaire et même les Jonas Brothers ont fait une vidéo sur la vigne en les usurpant.

10 NOOOOOOOO

Dans l’épisode “Frame Toby” de la saison 5, Michael découvre que Toby retourne au bureau en tant que représentant des ressources humaines. En cherchant Holly (à qui Michael s’intéresse et sort avec lui), il trouve à la place Toby à son bureau. Le deuxième Michael voit Toby, il commence immédiatement à crier “NON, DIEU. NON DIEU, S’IL VOUS PLAÎT NON. NON! NOOOOOO!” à un Toby triste et résigné qui avait à peine reçu un salut.

La réaction est depuis devenue un mème Internet pour exprimer une forte aversion envers quelque chose qui se passe. L’intensité soudaine et la réaction de voir Toby couplé par le “NOOOOOO” prolongé ont rendu ce morceau de The Office extrêmement cotable et pertinent des années après sa diffusion.

9 Prison Mike

Beaucoup de plans de Michael pour revitaliser ou encourager le bureau ont … des résultats moins que prometteurs. Un de ces plans est de faire en sorte que le nouveau venu Martin Nash ne se sente pas mis à l’écart pour son temps passé en prison. Il le fait en adoptant un personnage “Prison Mike” et en essayant de faire peur au bureau pour qu’ils puissent comprendre ce que Martin a traversé. Ce qui se déroule est une représentation fantasmatique presque fantasmagorique de ce que Michael pense de la prison.

La scène est rapidement devenue un favori des fans de la série. La prison Mike, en particulier, est devenue tristement célèbre en raison de son commentaire sur la pire partie de la prison étant les Détraqueurs. Le personnage est devenu un incontournable de l’humour décalé de la série et est synonyme des pitreries de Michael dans la série. Le personnage de Prison Mike est souvent utilisé pour décrire quelqu’un qui prétend clairement être dur, alors qu’en réalité, il n’a aucune idée de ce dont il parle.

8 Pourquoi êtes-vous comme vous êtes?

La relation de Toby et Michael est souvent définie par la haine. Plus précisément, la haine de Michael pour Toby, qui est simplement assis là et prend les abus. Cela arrive à son comble dans la “Casino Night” de la saison deux lorsque Michael veut donner le produit de la soirée casino de l’entreprise aux Boy Scouts. Toby l’informe que ce n’est pas approprié pour diverses raisons. Michael s’arrête, fait une pause, puis demande calmement à Toby “Pourquoi es-tu comme tu es?”, Suivi rapidement de “Je déteste tellement les choses que tu choisis d’être.”

Ces citations ont pris une vie propre en dehors du spectacle. Chaque fois que quelqu’un abat une idée amusante en raison de son aspect pratique, elle sera presque garantie d’être suivie par “Pourquoi êtes-vous comme vous êtes?” ou “Je déteste tellement les choses que vous choisissez d’être”. Bien que la relation de Michael avec Toby n’ait jamais évolué au-delà de cette interaction, la citation survivra de loin à la haine de Michael pour Toby.

7 Je ressens Dieu dans ce Chili ce soir

Il y a très peu de moments où nous voyons Pam se déchaîner dans le spectacle, et peut-être pour une bonne raison. Dans l’ouverture de la saison deux “The Dundies”, le bureau a sa cérémonie de remise des prix annuelle organisée par Michael dans un restaurant du Chili à proximité. Lorsque Michael bombarde et que le fiancé de Pam et Darryl essaient de la faire partir, elle reste à la place et s’enivre. Quand elle remporte le prix “Whitest Sneakers”, une Pam ivre part sur une tangente décousue avant de terminer son discours en remerciant Dieu, en disant “Je ressens Dieu dans ce Chili ce soir”, avant de crier pour célébrer.

Le Chili n’est pas nécessairement connu pour sa nourriture incroyable et de haute qualité. L’association positive de l’épisode a donné au Chili une bonne bosse RH et une publicité gratuite. Il est également utilisé comme une citation pour présenter un discours ivre et décousu, à la Pam dans l’épisode. J’espère que Pam ne sentira Dieu nulle part ailleurs, donc elle ne sera pas bannie de là, comme elle l’a fait dans ce Chili.

6 Vous manquez 100% des photos que vous ne prenez pas

Compte tenu de la propension de Michael à penser à des plans insensés et à des situations de mauvaise gestion, il est naturel qu’il confond parfois les choses. D’autres fois cependant, il semble embrasser le chaos et simplement le posséder. Un de ces moments est un moment de clignotement et de manque de la “Michael Scott Paper Company” de la saison cinq. Dans le nouveau bureau de la Michael Scott Paper Company, Michael s’est mis à écrire des citations inspirantes sur le tableau blanc. Une telle citation est une célèbre citation de Wayne Gretzky que Michael a cité comme lui disant avec l’attribution appropriée.

La citation n’a jamais été dite à haute voix dans la série, mais elle est rapidement devenue une blague virale. La réattribution de la citation est devenue un moyen rapide de faire référence lorsque quelqu’un vole les mots ou les idées de quelqu’un d’autre. Laissez-le à Michael Scott pour trouver un moyen de prendre une citation inspirante et d’y apporter sa propre touche pour l’aggraver un peu.

5 Parkour

Dans la première de la saison 6 “The Gossip”, l’épisode s’ouvre avec plusieurs des employés tentant de s’engager dans un “engouement populaire pour Internet de 2004” connu sous le nom de parkour. Décrit comme allant du point a au point b avec autant de créativité que possible, il est clair que Michael, Dwight et Andy sont terribles. Cela ne les empêche pas de faire des rotations et des virages maladroits et de perturber le bureau en grimpant sur des bureaux et en criant “Parkour!” aussi souvent que possible.

Le “Parkour!” gag est maintenant fréquemment utilisé par les athlètes de parkour professionnels et les vidéastes amateurs. Le concept de faire une activité difficile et intense en paresseux tout en criant le nom de l’activité est similaire à tirer des morceaux de papier dans une poubelle tout en criant “Kobe!”. Compte tenu de l’échec du trio au parkour, c’est probablement pour le mieux que c’était la meilleure chose à venir de leurs tentatives.

4 Jim / Pam

Un aspect énorme de la popularité de la série était celui de la romance «ils veulent, ils ne veulent pas» de Jim et Pam. Bien que Pam ait été fiancée à quelqu’un d’autre pendant plusieurs saisons de la série, cela n’a jamais empêché les deux de faire des mouvements ou de vouloir être avec l’autre personne. Au crédit de l’émission, les deux ont mis un temps extrêmement long avant de finalement se retrouver dans une relation. Malgré leur relation qui a frappé ici et là quelques difficultés, leur engagement l’un envers l’autre s’est avéré être un moment fort du spectacle.

L’idée d’une romance avec Jim et Pam a depuis été transmise à plusieurs spectacles et au monde réel. En raison de la longue période de lenteur de leur relation, le public s’est énormément investi dans la possibilité de se réunir ou non. Heureusement, leur foi a été récompensée et elle est maintenant considérée comme une relation télévisée emblématique.

3 Spectacle de style faux documentaire

Il peut sembler maintenant que les spectacles fictifs ont été exagérés et sont sur le point de disparaître. Mais lorsque The Office a fait ses débuts en 2004, ils ont été l’un des premiers spectacles aux États-Unis à utiliser ce format. Bien que des émissions comme Trailer Park Boys et le spécial Curb Your Enthusiasm HBO soient antérieures à l’émission, il s’agissait de la première émission de télévision par câble aux États-Unis à présenter le format de faux documentaire au public. Le succès du format a inspiré un certain nombre de spectacles similaires. Des émissions comme Parks and Recreation, Modern Family, The Muppets (2016) ont toutes utilisé le format. Bien que le format semble avoir eu sa journée au soleil, il reviendra inévitablement, après avoir aidé The Office à ouvrir la voie.

2 Bets Betteraves Battlestar Galactica

L’une des blagues de longue durée de l’émission était la guerre constante de Jim contre son collègue et collègue de bureau Dwight. L’attitude nonchalante de Jim et la nature excentrique et tendue de Dwight ont créé une friction naturelle, surtout lorsque Dwight a été blagué par Jim. L’une des farces les plus emblématiques était Jim venant au travail habillé exactement comme Dwight, jusqu’à son discours et ses manières. Dans une tentative de confondre Dwight plus loin, Jim continue sur une tangente à propos des ours mangeant des betteraves, terminant avec “Ours. Betteraves. Battlestar Galactica” à un Dwight déconcerté. L’idée de jeter des mots absurdes dans une tentative de paraître intelligent a rendu la phrase instantanément citable. Pas pour Dwight, car le vol d’identité n’est PAS une blague.

1 C’est ce qu’elle a dit

Compte tenu de son utilisation très courante, il peut vous choquer d’apprendre que l’expression “C’est ce qu’elle a dit” a été rendue populaire par le Bureau. SNL a été crédité de la création de la phrase aux États-Unis, mais comme pour tout ce qui concerne The Office, il a pris une vie propre une fois la série diffusée. L’utilisation constante et cohérente de Michael de la phrase (mélangée avec le jeune groupe démographique de la série) en a fait une citation à laquelle il est impossible d’échapper aujourd’hui. Des variantes de l’expression sont apparues dans d’autres émissions, comme la blague “Titre de votre sextape” de Jake Peralta sur Brooklyn Nine-Nine. Avec un peu de chance, si les gens veulent proposer une blague similaire, ils devront réfléchir longuement (c’est ce qu’elle a dit).

