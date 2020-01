références à une version Pro dans la Bêta

Ce n’est pas nouveau pour l’entreprise américaine pomme va en donner un plus de pouvoir à leur propre MacBook. De cette façon, il pourrait également permettre aux professionnels, qui ont généralement des besoins plus importants, de tirer le meilleur parti des performances de l’appareil.

L’idée en question inclurait également les modèles 16 pouces, dont nous avons discuté plus en détail en décembre 2019. Elle inclurait également le Mac Pro, disponible sur le marché à partir du mois dernier. Découvrons tous les détails ensemble.

Apple prêt à lancer un nouveau MacBook Pro?

Le premier référence cette nouvelle version probable a été fournie par le dernier version publiée pour macOS Catalina 10.15.3 Beta. Le site ..com a en effet identifié quelques chaînes de code qui contiennent une référence à une nouvelle Mode pro, bien que les détails ne soient pas encore connus.

Ce que nous savons actuellement, nous le devons précisément aux chaînes de la version bêta en question, qui spécifie également que cette nouvelle fonctionnalité pourra améliorer la vitesse d’ouverture des applications. Ils parlent également d’un pouvoir temporaire plus important qui aura malheureusement le «défaut» de affecter la vie de la batterie plus et sur la vitesse des fans. Ce dernier devrait également augmenter pour éviter la limitation thermique.

Voici deux références très claires: «Les applications peuvent fonctionner plus rapidement, mais la durée de vie de la batterie peut diminuer et le bruit du ventilateur augmentera. Limite de vitesse du ventilateur annulée ». Merci à ce nouveau Mode Pro, qu’il peut probablement être activé ou désactivé par les utilisateurs eux-mêmes à leur guise, améliorera temporairement les performances de l’appareil. Pour le moment, les délais de sortie de cette fonction ne sont pas encore connus, mais selon la source, la disponibilité peut être limitée uniquement aux MacBook Pro 16 pouces. Nous attendons évidemment plus de confirmations à cet égard, nous n’hésiterons pas à vous les communiquer.