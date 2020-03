Refonte de Spotify ‘Home’ avec des raccourcis personnalisés

Spotify a peaufiné son application mobile assez récemment, et aujourd’hui, la société annonce une refonte du premier écran que vous voyez dans son application. L’onglet “Accueil” de Spotify fait l’objet d’une refonte.

Avec cette dernière modification de l’application mobile Spotify, l’onglet «Accueil» est de mieux en mieux vous servir le contenu que vous souhaitez écouter tout au long de la journée. En haut de l’onglet Accueil, il vous sera recommandé six listes de lecture différentes qui changeront en fonction de l’heure de la journée.

En dessous, le nouvel onglet Accueil de Spotify contient une collection de listes de lecture, de podcasts et de mixages que vous avez le plus écoutés. Vos listes de lecture «faites pour vous», des recommandations pour de nouvelles chansons et d’autres contenus apparaîtront également dans cette section.

Ce n’est pas un grand écart par rapport à l’écran d’accueil actuel de Spotify, mais cela ressemble à un changement utile. Spotify dit que cette nouvelle conception est désormais déployée à tous les utilisateurs mobiles – Android et iOS inclus – dans le monde entier. Vous devriez voir l’interface utilisateur actualisée tant que vous disposez d’au moins 30 jours d’historique d’écoute sur votre compte.

À partir d’aujourd’hui, lorsque les amateurs d’audio ouvriront leurs applications mobiles ou tablettes Spotify, ils seront accueillis avec une interface utilisateur actualisée qui leur permettra de revenir rapidement dans un contenu familier. Appuyez simplement pour accéder au podcast que vous diffusez chaque matin, à la liste de lecture que vous écoutez toujours pendant votre entraînement ou à l’album sur lequel vous avez joué en répétant toute la semaine. Il s’agit d’un espace dédié en haut de la page d’accueil pour accéder rapidement et facilement à votre musique et vos podcasts familiers.

Comme vous le remarquerez peut-être tout au long de votre journée, l’écran et le contenu changent avec votre emploi du temps, vous accueillant avec un «Bonjour» et passant à «Bon après-midi» et même «Bonsoir» alors que la lumière du jour diminue.

Sous ces six recommandations se trouve un espace où vous trouverez vos meilleurs podcasts, des listes de lecture «faites pour vous», des recommandations pour de nouvelles découvertes en fonction de votre écoute, et plus encore. Dans l’ensemble, le nouveau Spotify Home fait le travail acharné pour vous, ce qui rend plus facile que jamais de trouver quelque chose à écouter – que ce soit un favori de longue date ou une toute nouvelle découverte.

Plus sur Spotify:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez 9to5Google sur YouTube pour plus de nouvelles: