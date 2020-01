Régalez vos yeux sur ces superbes nouveaux rendus iPhone 12 – .

Cette année devrait être une année majeure pour l’iPhone, avec la nouvelle série d’iPhone 12 sur le point d’inclure la prise en charge 5G, quatre téléphones en trois tailles d’affichage, et au moins certains des modèles bénéficiant de la plus grande refonte du téléphone au cours de la dernière quelques générations. Parmi les friandises qui ont fui, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max comporteront une nouvelle configuration de caméra arrière, bien qu’ils aient toujours une encoche et de l’acier plat sur les bords. La gamme comprendra également la prise en charge 5G et se déclinera en versions 5,4 pouces, 6,1 pouces et 6,7 pouces qui comportent également des écrans OLED et des lunettes de 2 mm.

Dans ce sens, de nouveaux rendus conceptuels iPhone 12 viennent d’être publiés qui offrent un meilleur aperçu de ce que nous verrons probablement une fois qu’Apple dévoilera officiellement la nouvelle série iPhone plus tard cette année. Les rendus ci-dessous combinent des fuites et des rumeurs publiées jusqu’à présent pour aboutir à ces images, produites via un partenariat entre le blog de nouvelles technologiques néerlandais LetsGoDigital et la designer Jermaine Smit, alias Concept Creator.

Parmi les détails reflétés dans ces rendus, le plus petit des nouveaux modèles d’iPhone 12 est une version de 5,4 pouces avec un écran OLED et qui arbore également une configuration à double caméra à l’arrière. Est également illustré un modèle OLED de 6,1 pouces avec une double caméra, ainsi qu’une version de 6,7 pouces avec un écran OLED et une configuration de caméra triple avec une caméra 3D Time-of-Flight.

Source de l’image: LetsGoDigital

Grâce au meilleur initié mondial d’Apple, l’analyste Ming-Chi Kuo de TF International Securities, nous savions déjà que la série iPhone 12 porterait des nuances du design industriel de l’iPhone 4. Parmi les changements, les téléphones auront des bords de cadre en métal, avec un accent sur la minceur apparemment également reflété dans les designs à venir. Par exemple, les notes de sortie hollandaises, l’iPhone 12 Pro Max n’aura que 7,4 mm d’épaisseur – près de 10% plus mince que l’iPhone 11 Pro Max. Les capteurs pour Face ID et la caméra TrueDepth seront également tous deux logés dans l’encoche du téléphone.

Source de l’image: LetsGoDigital

En termes de fonctionnalités et de modifications de l’appareil photo, le combiné situé à l’extrémité inférieure de la gamme iPhone 12 comprendrait deux caméras à l’arrière, probablement un objectif grand angle et un objectif ultra grand angle. Les deux modèles Pro devraient être livrés avec un troisième objectif supplémentaire, probablement un téléobjectif. En attendant, des éléments de l’appareil photo de la série iPhone 11 comme Deep Fusion resteront très probablement présents ici – Deep Fusion se référant à la possibilité de prendre de meilleures photos lorsque les conditions d’éclairage sont mauvaises.

Apple approfondit également la réalité augmentée, avec pas moins que le PDG Tim Cook a récemment déclaré qu’il pensait que la RA était la «prochaine grande chose». Recherchez également de nouvelles fonctionnalités liées à la RA ici.

Il sera également très intéressant de jeter un coup d’œil aux premiers résultats de référence en testant la nouvelle puce A14 Bionic qui devrait rendre ces nouveaux téléphones assez rapides et plus puissants. Un développement particulièrement précieux, compte tenu des avancées qui viendront avec iOS 14 qu’Apple dévoilera sans aucun doute lors de sa conférence des développeurs de juin.

Source de l’image: LetsGoDigital

Apple annonce ses résultats financiers du premier trimestre mardi, et comme toujours, l’iPhone occupera une place centrale dans la présentation des résultats financiers ainsi que dans les perspectives des dirigeants (en plus de la partie questions-réponses des analystes) . Comme le montrent les rendus ci-dessus, les détails sur les nouveaux modèles d’iPhone de la société sont déjà diffusés des mois à l’avance, bien que les investisseurs voudront sans doute également savoir comment les ventes d’iPhone 11 ont bien résisté pendant les vacances importantes qui viennent de se terminer. saison d’achat. Des ventes par téléphone qui, bien sûr, alimentent les ventes complémentaires de tout, des AirPod aux services comme Apple TV + pour lesquels la société essaie de plus en plus de prendre en charge.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

