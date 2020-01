Regard sur la programmation TV de 2020 de VIZIO au CES

Nous nous sommes rapprochés et personnels avec VIZIO au CES 2020 où il a annoncé son tout premier téléviseur OLED avec une gamme d’améliorations au reste de la gamme de téléviseurs et quelques trucs de jeu cool (aux côtés de la prochaine génération de son système d’exploitation SmartCast et d’une refonte programmation audio que vous pouvez voir ici).

Passez même quelques minutes avec l’un des nouveaux kits de VIZIO et vous repartirez en pensant «Je veux ça».

Le plus gros splash de VIZIO est son téléviseur OLED, qui apporte des noirs plus profonds que jamais dans un profil ultra-mince. VIZIO a également lancé ses gammes V-Series, M-Series Quantum, P-Series Quantum et P-Series Quantum X pour 2020.

Le Quantum X de la série P sera disponible en modèles 65, 75 et 85 pouces. Il a 792 zones de gradation locales sur la grande extrémité et prend la luminosité maximale jusqu’à 3000 nits. C’est fou. C’est merveilleux.