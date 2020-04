Regarder le lancement de Dogs Legion PS5 et Series X Day One probable

C’est comme si Watch Dogs Legion peut être un titre de lancement sur PlayStation 5 et Xbox Series X, si l’on en croit les nouveaux rapports. Les joueurs savaient déjà que Watch Dogs Legion, dont la sortie à l’E3 2019 avait été annoncée le 6 mars 2020, avait été retardée en raison de la restructuration d’Ubisoft de leur processus de développement de jeux après la mauvaise réception de jeux comme Ghost Recon Breakpoint, mais grâce à la problèmes de production mondiaux en cours causés par la pandémie actuelle de coronavirus COVID-19, certains joueurs (et PDG) craignent que de futurs retards dans la fabrication des consoles ne se produisent bientôt.

Sony et Microsoft ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à ce que la pandémie ait un impact sur leurs versions de console prévues, et certaines rumeurs suggèrent que les deux sociétés pourraient se préparer à organiser des vitrines numériques pour montrer leur nouveau matériel maintenant que l’E3 a été annulé. Cependant, la menace des retards dans les consoles PS5 et Xbox Series X est toujours quelque chose que beaucoup de gens, y compris le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, doivent encore prendre en compte lors de l’élaboration de leurs plans pour le reste de 2020, d’autant plus que sa société travaille actuellement sur plusieurs titres pour ces plates-formes.

Connexes: les jeux vidéo les plus attendus de 2020

Dans une récente déclaration au journaliste des jeux Jason Schreier pour le New York Times (merci VGC), le PDG d’Ubisoft a expliqué comment le travail à distance affectait la production de jeux vidéo de leur entreprise et a déclaré que les deux développeurs de consoles avaient “permis à nos développeurs de continuez à utiliser leurs kits de développement … pour continuer à créer des jeux de console de nouvelle génération. ” VGC note en outre qu ‘”au moins un de ces titres, Watch Dogs Legion, vise actuellement à faire ses débuts aux côtés de consoles de nouvelle génération, s’il n’y a pas de perturbation significative de la production.”

Si Microsoft et Sony décident de repousser la sortie de la Xbox Series X et de la PlayStation 5, Yves Guillemot a déclaré qu’ils seraient prêts à envisager de retarder certains des jeux qu’ils ont prévus, notamment le titre de lancement potentiel de la PS5 et de la Xbox Series X Regardez Dogs Legion. Ce serait probablement très décevant pour les fans, et Guillemot a déclaré qu’en ce moment, ils sont “en contact avec tous nos partenaires et s’il y a un besoin de s’adapter afin de faire ce qui est le mieux pour eux et pour nos joueurs, nous le ferons.”

Watch Dogs avait à l’origine fait beaucoup de promesses, à la fois graphiquement et mécaniquement, que le premier titre de la franchise n’a jamais vraiment tenu. La deuxième entrée, Watch Dogs 2, s’est avérée plus agréable pour la plupart des fans, mais n’a jamais atteint les sommets promis dans la bande-annonce de ce premier jeu. Le premier retard pour Watch Dogs Legion a été compris par les fans comme étant nécessaire pour s’assurer que la qualité du jeu correspondait à ce que les joueurs attendaient, mais tout le monde serait certainement déçu si la PS5, la Xbox Series X et tous les jeux d’Ubisoft étaient encore retardés. Espérons que cela n’arrivera pas.

Suivant: Tout ce que nous savons sur Watch Dogs: Legion

Source: The New York Times, VGC