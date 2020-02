Regardez 15 minutes de nous couper les démons dans Doom Eternal

Doom Eternal est – frénétique. Peu importe la difficulté à régler le jeu, le jeu est rapide, stimulant et jamais ennuyeux. Sorti le 20 mars 2020 pour le PC et la console, c’est une centrale d’action non-stop qui apporte des moments vraiment satisfaisants.

Que vous vous baladiez dans le ciel pour abattre une gargouille ou que vous sautiez sur de la lave en fusion pour charger un chevalier infernal, vous serez satisfait de chaque tir, lancement de grenade ou coup de poing droit au visage.

Le gameplay de Doom Eternal est très fluide, et se tenir au même endroit n’est pas du tout encouragé. Les ennemis vous encadrent régulièrement et essaient de vous tenir coincé, donc être mobile est un élément important pour rester en vie. Vous pouvez également choisir vos batailles à bon escient – ignorez-vous la plus grande pièce ennemie et choisissez d’abord les plus petites, ou affrontez la plus forte en premier et utilisez les plus petits démons pour reconstituer vos munitions?

Bien que le jeu vous récompense pour avoir chargé la tête la première dans la bataille, il y a certainement des moments où vous voudrez évaluer la situation avant de commencer votre attaque. Les ennemis sont suffisamment variés pour garantir qu’il n’y a pas deux batailles identiques, et juste au moment où vous pensez les avoir tous éliminés, un essaim de nouveaux ennemis se téléporte.

C’est certainement un jeu que nous recommandons de jouer sur PC avec clavier et souris. La vitesse et le rythme de certains de ces combats seraient un véritable défi à relever avec un contrôleur de console, mais si vous êtes assez rapide, vous pourrez peut-être faire beaucoup mieux que nous.

Doom Eternal sort le 20 mars 2020 pour PC, Xbox One et PlayStation 4.