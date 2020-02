Regardez chaque bande-annonce du Super Bowl 2020 ici

Le Super Bowl 2020 nous a apporté une foule de nouvelles bandes-annonces de films aux côtés d’un match de football, en particulier de Disney et Universal. De nouvelles émissions de télévision Marvel, la dernière sortie de James Bond et la dernière sortie Fast and Furious étaient les têtes d’affiche.

En plus de ceux ci-dessus, nous avons vu des bandes-annonces du Super Bowl pour The Minions: Rise of Gru, le film SpongeBob Squarepants, Black Widow, Disney’s Mulan, A Quiet Place Part 2, The Invisible Man, Top Gun: Maverick et Amazon Prime show Hunters . Il y a aussi une publicité pour Rick et Morty que les fans voudront peut-être regarder, même si ce n’est pas techniquement une bande-annonce …

Pour le contexte, un spot télévisé de 30 secondes pendant le gros match coûterait 5,6 millions de dollars, alors pensez-y en regardant chacun d’eux et demandez-vous si cela en valait le prix …

Tous les studios n’ont pas acheté de temps au Super Bowl cette année. Warner Bros et Sony ont décidé de sauter l’événement, ce qui signifie que vous ne verrez aucune nouvelle séquence de films DC entrants comme Birds of Prey ou Wonder Woman 1984 (bien que ce dernier soit apparu brièvement dans une publicité du Super Bowl), ou nouveau film dérivé de Spider-Man axé sur Morbius le vampire vivant.

Le coût élevé de la participation est la raison pour laquelle la plupart d’entre elles ne durent que 30 secondes, bien que Disney’s Mulan ait obtenu une bande-annonce complète de deux minutes. Ci-dessous, nous avons rassemblé toutes les remorques du Super Bowl 2020 en un seul endroit. Prendre plaisir.

WandaVision, Loki et le faucon et le soldat d’hiver

La plus grande (et la meilleure) surprise de la soirée: nous avons pu voir The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision et Loki, trois des prochaines émissions télévisées originales de Disney Plus. Bien que les dates n’aient pas été révélées dans la bande-annonce, nous nous attendons à ce que la première série arrive en août sur la base d’un rapport de la semaine dernière.

Pas le temps de mourir

Comme prévu, Bond a obtenu une place de 30 secondes au Super Bowl, taquinant une pièce aérienne que nous n’avions pas vue dans sa bande-annonce précédente, sans parler du méchant de Rami Malek.

Un endroit calme, partie 2

Le personnage décédé de John Krasinski (spoilers!) Réapparaît sous forme de flashback dans ce spot télévisé pour la suite du hit d’horreur, qui présente également Cillian Murphy cette fois. Il semble que nous aurons un instantané de la vie avant que ces créatures envahissent le monde civilisé.

Rapide et furieux 9

La bande-annonce complète de Fast and Furious 9 a été publiée vendredi bien avant le grand match, et il s’agit essentiellement d’une version réduite de celle mettant en vedette le méchant de John Cena (qui se trouve également être le frère de Dominic Toretto).

Top Gun: Maverick

La suite Top Gun à longue gestation mettant en vedette Tom Cruise a intelligemment ciblé la population de papas en regardant le Super Bowl 2020. Top Gun: Maverick est réalisé par Joseph Kosinski de Tron: Legacy and Oblivion.

Minions: la montée de Gru

Aimez ou détestez les Minions, ce spot télévisé du Super Bowl a été utilisé pour promouvoir la sortie de la prochaine bande-annonce complète du film, qui est le deuxième spin-off axé sur les personnages.

L’homme invisible

La nouvelle version Universal de The Invisible Man met en vedette Elisabeth Moss de The Handmaid’s Tale. Réalisé par l’écrivain de longue date Saw et Insidious Leigh Whannell, ce film parle d’une femme dont le mari scientifique obsessionnel et apparemment décédé hante sa vie quotidienne.

Sonic l’hérisson

Le film Sonic en direct, qui a jusqu’à présent été la source d’opinions et de mèmes sans fin sur Internet, a été assez bien présenté lors du Super Bowl. Cela commence avec des athlètes se comparant au hérisson bleu, puis nous voyons des images réelles. Honnêtement, cela ressemble beaucoup à un film d’Alvin et des Chipmunks.

Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite

L’un des spots télévisés les plus divertissants, Keanu Reeves apparaît brièvement dans cette bande-annonce du film SpongeBob Squarepants. Pour une génération un peu plus jeune qui est obsédée par ce spectacle animé de Nickelodeon, ce sera comme leur version du film The Simpsons.

Veuve noire

L’un des seuls certs morts à entrer dans le grand jeu, la bande-annonce de Black Widow Super Bowl ne nous montre pas vraiment beaucoup de choses que nous n’avions pas vues auparavant. Pourtant, nous obtenons un peu plus de son excellente distribution d’ensemble, qui comprend Rachel Weisz, Florence Pugh et David Harbour (tous faisant des accents russes).

Disney’s Mulan

Disney’s Mulan a en fait obtenu une bande-annonce complète et finale pendant le Super Bowl. C’est incroyablement épique et se compare favorablement à l’apparence des récents remakes Disney en direct.

Chasseurs

Celui-ci est pour une émission de télévision, mais les chasseurs nazis Amazon Prime Video show Hunters ont eu un autre regard sur le gros gibier. Il met en vedette Al Pacino et compte Jordan Peele comme producteur exécutif.

Rick et Morty

Bien qu’il ne s’agisse pas techniquement d’une bande-annonce, Rick et Morty ont figuré dans une publicité de Pringles pendant le grand match. C’est dommage qu’ils n’aient pas pu utiliser cette publicité pour révéler également quand la saison 4 de Rick et Morty reviendra en 2020, mais bon, c’est 30 secondes d’animation de Rick et Morty que vous n’avez jamais vues auparavant.