Regardez chaque épisode de Game of Thrones à moitié prix avec cette offre Now TV

Maintenant, la télévision est là pour retirer nos bleus de janvier – la plate-forme de streaming a ajouté les huit saisons complètes de Game of Thrones à sa bibliothèque!

Cela signifie que tout ce que vous avez à faire est de vous installer sur le canapé avec cette offre Now TV et de diffuser la série télévisée à moitié prix. Vous paierez donc juste 8,99 £ pour deux mois de divertissement.

Et juste au cas où GOT n’est pas votre scène, ce laissez-passer vous donne également accès à l’émission de télévision la mieux notée sur IMBD – Chernobyl – ainsi qu’à Cobra, The Outsider, Watchmen et bien d’autres. De plus, vous pouvez enfin passer en Full HD avec le service de streaming en ajoutant son Now TV Boost pour 3 £ supplémentaires.

Prêt à commencer la frénésie? Cliquez ici pour accéder directement au site Web de Now TV ou, si vous n’êtes pas encore vendu, continuez à lire pour en savoir plus sur cette offre 2-4-1. Si vous êtes prêt à cliquer sur s’abonner, nous vous invitons à le faire dès que cette offre mettra fin à cette Vendredi 31 janvier.

Maintenant TV Entertainment Pass | Deux mois | £ 17,98 £ 8,99

50% de réduction est une bonne affaire mais ce qui nous passionne vraiment dans cette offre, c’est que Game of Thrones est de retour sur la plateforme! De plus, vous avez accès à de nombreuses autres émissions télévisées incroyables, telles que Modern Family, The Walking Dead, The Handmaid’s Tale. La liste se rallonge de plus en plus. Voir l’offre

Notez qu’une fois les deux mois écoulés, vous devrez payer la norme de 8,99 £ par mois pour le prix du pass.