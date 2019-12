Regardez chaque film Sky Wars Skywalker Saga en 4K UHD pour 180 £

La saga Skywalker est terminée, et les films Star Wars passent à de nouveaux personnages et de nouvelles idées – mais cela ne signifie pas que vous devez abandonner complètement les aventures des épisodes I à IX.

Amazon vous vendra les neuf films au format Blu-ray 4K UHD pour le beau prix de 180 £, afin que vous puissiez vous installer et revoir tous les versements de la saga aussi souvent que vous le souhaitez, dans le confort de votre salon.

La seule question est quand exactement vous pourrez mettre la main sur les disques – pour le moment, vous ne pouvez que pré-commander le paquet, donc on ne sait pas exactement quand il sera mis en vente (The Rise Of Skywalker est toujours dans les cinémas bien sûr).

Avec quelques extras vraiment sympas et un package bien conçu, c'est un accord de vente pour le lendemain de Noël et le Nouvel An à ne pas manquer.

Star Wars: L'affaire Skywalker Saga

Star Wars: la saga Skywalker | Blu-ray 4K UHD | 180 £ sur Amazon

Quel tour cela a été depuis l'épisode IV: Un nouvel espoir a éclaté sur les écrans de cinéma en 1977. Obtenez les neuf films en Blu-ray UHD 4K pour la première fois, ainsi qu'une multitude de contenus bonus. Vous allez vraiment en avoir pour votre argent.