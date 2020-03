Regardez Craig Federighi faire une démonstration du nouvel iPad Pro et Magic Keyboard avec trackpad

Apple a officiellement dévoilé son nouvel iPad Pro ce matin, en l’associant à un nouveau Magic Keyboard qui intègre un trackpad. Nous vous avons déjà expliqué bon nombre des améliorations de l’iPadOS 13.4 sur la façon de prendre en charge l’entrée du pavé tactile, et maintenant le vice-président du logiciel Apple Craig Federighi a offert une démonstration des fonctionnalités.

Dans une vidéo partagée avec The Verge, Federighi parcourt une partie de la logique derrière la décision d’Apple d’apporter le support du trackpad à l’iPad Pro. Essentiellement, la décision est venue de réaliser à quel point cette entrée du pavé tactile complète la saisie sur un clavier physique:

Notre objectif avec l’iPad a toujours été de créer un appareil si capable et si polyvalent qu’il peut devenir ce que vous voulez qu’il soit. Et cette polyvalence repose sur la puissance du toucher. Mais bien sûr, nous vous proposons de nombreuses autres façons d’interagir avec votre iPad, et parfois vous voulez taper. Pour taper, rien ne vaut le clavier magique. C’est lors de la frappe que vous appréciez le plus la précision et l’ergonomie d’un trackpad.

Federighi a également expliqué pourquoi Apple a décidé de faire du curseur iPadOS une icône arrondie plutôt qu’un pointeur traditionnel:

La forme du curseur est la plus naturelle pour l’expérience tactile. Il est rond, tout comme le bout de votre doigt. Lorsque vous vous déplacez sur les contrôles, il se transforme automatiquement pour les rendre faciles à sélectionner. Et bien sûr, le trackpad est incroyable pour le texte – le curseur se transforme en un outil précis qui facilite la sélection de texte, l’application de la mise en forme et même la sélection de blocs de texte entiers.

Federighi souligne également que le trackpad du Magic Keyboard peut faire tout ce que vous pourriez également faire avec le toucher. Cela comprend l’accès aux applications Dock, Control Center et Slide Over, ainsi que les gestes pour accéder à l’écran d’accueil et le multitâche.

À bien des égards, cette vidéo ressemble à la démo sur scène que nous n’avons pas eue depuis qu’Apple a annoncé le nouvel iPad Pro via un communiqué de presse. Nous ne saurons probablement jamais ou non qu’Apple avait initialement prévu d’organiser une keynote de mars, mais nous aurons peut-être plus de ces vidéos tout au long du mois et pour la WWDC en juin.

Vous pouvez regarder la vidéo complète sur The Verge. Le nouveau Magic Keyboard sortira en mai.

