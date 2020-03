Regardez Dogs and Stanley Parable gratuitement sur Epic Games Store

Les jours passent et pour le moment, tout indique notre séjour à la maison sera un peu plus long que prévu. Bien heureusement, de nombreuses entreprises et développeurs ont commencé à offrir gratuitement un accès temporaire à leurs titres. Quelque chose qui améliore encore plus Epic avec sa nouvelle sélection de jeux gratuits, qui nous permettra d’ajouter à notre bibliothèque et pour toujours deux titres comme Regardez les chiens et la parabole de Stanley.

Se répétant une semaine de plus, les deux matchs seront disponible et échangeable via Epic Games Store, nous n’avons donc qu’à nous connecter avec notre compte Epic, accéder aux deux onglets de jeu (Watch Dogs et The Stanley Parable), et terminer le processus d’achat en entier.

Nous pouvons également les ajouter directement du lanceur Epic Games, où ils apparaîtront dans un petit pop-up en haut de la page d’accueil, qui nous redirigera vers les pages de ces jeux gratuits sans avoir à recourir au navigateur web.

Encore une fois, rappelez-vous que comme le reste des jeux gratuits proposés dans Epic Games Store, ceux-ci ne peuvent être échangés gratuitement que pendant une semaine, étant la nouvelle date limite jeudi prochain 26 Mars jusqu’à 15:59 (heure de la péninsule).

Watch Dogs

Il suffit d’un doigt pour tout faire: se connecter avec des amis, acheter les derniers jouets technologiques, savoir ce qui se passe dans le monde. Mais ce simple geste de bouger le doigt non seulement projette de l’ombre sur l’écran. À chaque connexion, nous laissons une trace dans le monde numérique et laissons des traces de nos mouvements, de ce que nous recherchons, de ce que nous aimons et n’aimons pas. Et non seulement les gens laissent leur marque. Aujourd’hui toutes les villes sont connectées, les infrastructures urbaines sont surveillées et tout est contrôlé avec un système d’exploitation complexe.

Avec un système de jeu très similaire à celui d’Assassin’s Creed, nous incarnerons Aiden Pearce, un pirate informatique brillant et ancien voyou, dont le passé criminel a conduit à une terrible tragédie familiale. Maintenant, en poursuivant ceux qui ont blessé votre famille, vous pouvez tout pirater autour de vous, manipulant le réseau de connexions de la ville. Accédez aux caméras de sécurité qui sont partout, téléchargez des informations personnelles qui vous mènent à votre cible, contrôlez les feux de circulation et les transports en commun pour arrêter l’ennemi … et bien plus encore.

Watch Dogs Configuration minimale requise

Système opératif: Windows Vista (SP2) x64 bits

Processeur: Intel Core2 Quad Q8400 à 2,66 GHz ou AMD Phenom II X4 940 à 3,0 GHz



Mémoire: 6 Go de RAM

GPU: Toute carte graphique avec 1 Go de VRAM, compatible avec Shader Model 5.0

Stockage: 25 Go d’espace disque libre

DirectX: Version 9.0c

Je veux dire

La parabole de Stanley

Un jeu d’exploration à la première personne dans lequel nous jouerons en tant que Stanley, mais nous ne jouerons pas en tant que Stanley. Nous suivrons une histoire, mais nous ne suivrons pas une histoire. Nous aurons la liberté de choix, mais nous ne pourrons pas choisir. Le jeu se terminera, mais nous ne le terminerons pas.

Les contradictions accompagnent plus de contradictions, les règles sur la façon dont un jeu devrait fonctionner ont été brisées et seront à nouveau brisées. Et c’est que le monde de ce jeu n’a pas été créé pour que nous le comprenions, ou du moins pas en premier. Mais plus nous l’essayons et plus nous explorons, plus nous comprendrons les étranges paradoxes que ce curieux jeu lance.

Exigences minimales La parabole de Stanley

Système opératif: Windows 7

Processeur: Intel P4 à 3,0 GHz, Dual Core 2.0 ou AMD 64X2



Mémoire: 2 Go de RAM

GPU: Indéterminé

Stockage: 3 Go d’espace disque libre

DirectX: Version 9

Je veux dire