Regardez Elon Musk et Jay Leno rouler dans le nouveau Cybertruck de Tesla – .

Dites ce que vous voulez sur la conception du Cybertruck, vous devez donner à Tesla le crédit d’aller à contre-courant et d’essayer quelque chose de complètement nouveau et hors des sentiers battus. Surtout dans un marché automobile où les entreprises ont souvent peur de prendre des risques majeurs en matière de design – en dehors des intrigants concept-cars aux salons de l’auto qui ne verront jamais le jour – Tesla a en fait introduit une voiture qui ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais vu auparavant.

En termes simples, le design Cybertruck de Tesla est polarisant. La première fois que j’en ai vu une photo, j’ai pensé que c’était une sorte de blague. Au cours des dernières semaines, cependant, le design s’est lentement mais sûrement développé sur moi. Il reste à voir si le Cybertruck s’avère être un énorme faiseur d’argent pour Tesla, mais l’intérêt précoce pour le pick-up quelque peu futuriste semble être assez élevé. La dernière fois que nous avons entendu, le nombre de réservations Cybertruck (qui nécessite un dépôt remboursable de 100 $) a dépassé 250 000.

Si tout se passe comme prévu, la production de Cybertruck commencera à la fin de 2021 et devrait être disponible à l’achat au début de 2022. Donc, même si cela peut prendre deux bonnes années avant de commencer à voir des Cybertrucks sur la route, nous commençons à voir un la montée en puissance des prototypes Cybertruck en public alors que Tesla continue d’effectuer des tests sur route.

Plus récemment, Elon Musk et Jay Leno ont été repérés au volant d’un Cybertruck à Los Angeles. Très probablement, la paire était ensemble pour un prochain épisode de Jay Leno’s Garage. Vous pouvez même voir Musk sourire un peu en passant.

Un autre repérage Tesla Cybertruck peut être vu ci-dessous:

Et au cas où vous auriez raté ce cliché d’il y a quelques semaines, cette photo montre clairement que le Cybertruck est un véhicule gargantuesque, pour le moins:

Et pour compléter la liste, voici une autre vidéo Cybertruck qui a fait le tour il y a quelques semaines:

Source de l’image: Tesla

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

