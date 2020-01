Regardez en direct alors que Nintendo révèle une énorme mise à jour pour le meilleur jeu Switch de 2018 – .

Cela fait bien plus d’un an que Super Smash Bros.Ultimate a été initialement lancé sur Nintendo Switch, mais l’équipe a continué à déployer de nouveaux personnages tous les quelques mois dans le cadre de son Fighters Pass payant. Nous avons déjà vu le Joker de Persona 5, le héros de Dragon Quest, les stars de Banjo & Kazooie et Terry du roi des combattants ajoutés à la mêlée. Un combattant de plus reste avant la fin de la première passe. Aujourd’hui, ce combattant sera enfin dévoilé.

À 6 h PT / 9 h HE, le directeur de la série Smash Bros., Masahiro Sakurai, animera une diffusion en direct dans laquelle nous rencontrerons le cinquième et dernier combattant du premier Fighters Pass. Le flux durera 35 minutes, ce qui signifie qu’une fois le combattant annoncé, nous pourrons les voir en action en combattant d’autres combattants.

Le cinquième combattant n’a pas encore fui, contrairement à certains des précédents combattants du DLC, mais des rumeurs circulent depuis de nombreux mois sur qui pourrait se joindre au combat cette fois-ci. Serait-ce Crash Bandicoot, comme Activision fait tout ce qu’il peut pour pousser le remake de Crash Team Racing? Ou est-ce que Master Chief pourrait être prêt à éliminer Mario, Sonic et Mega Man? Selon d’autres rumeurs, Dante de Devil May Cry, Ryu Hayabusa de Ninja Gaiden et, bien sûr, Waluigi. Qui que ce soit, nous saurons quand le flux ci-dessous commence:

Quel que soit le personnage du vaste monde des jeux vidéo révélé aujourd’hui, n’oubliez pas que Nintendo a déjà confirmé que davantage de combattants DLC pour Super Smash Bros.Ultimate sont actuellement en développement. Nous ne savons toujours pas s’il y aura un deuxième Fighters Pass ou juste des baisses occasionnelles dans les mois à venir, mais Sakurai et son équipe n’ont pas encore fini avec Ultimate quiet, et ce ne sera pas le dernier épisode de M. Sakurai présente.

