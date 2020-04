Regardez la diffusion en direct ici – .

OnePlus dévoilera ses téléphones phares OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro le mardi 14 mars.

L’affichage fluide 120 Hz, la prise en charge de la charge sans fil et le processeur Snapdragon 865 ont déjà été confirmés pour le OnePlus 8 Pro, et une vidéo pratique a même été publiée.

La diffusion en direct de l’événement de lancement de la série OnePlus 8 commence à 8 h 00 PT / 11 h 00 HE.

OnePlus peut ne pas être en mesure d’organiser un événement en direct en personne pour lancer ses nouveaux téléphones en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus en cours, mais le fabricant de smartphones doit encore montrer ces téléphones d’une manière ou d’une autre. Par conséquent, nous recevons toujours une diffusion en direct de l’événement de lancement de la série OnePlus 8 le mardi 14 avril à 8 h 00 PT / 11 h 00 HE.

Comme le nom de l’événement le suggère, nous allons découvrir au moins deux téléphones aujourd’hui, et les fuites suggèrent qu’il s’agira du OnePlus 8 et du OnePlus 8 Pro. En plus de nombreuses fuites, OnePlus a également, une fois de plus, partagé un certain nombre de détails sur le téléphone lui-même. Par exemple, nous savons que le OnePlus 8 Pro aura un écran fluide de 6,78 pouces, 120 Hz, un support de charge sans fil et un processeur Snapdragon 865.

Nous savons également que la charge sans fil sera rapide, comme OnePlus a confirmé la semaine dernière qu’un chargeur Warp Charge 30 sans fil sera lancé aux côtés de la série OnePlus 8, apportant avec lui une puissance de pointe pouvant atteindre 30 W. Avec ce nouveau chargeur sans fil, OnePlus dit que vous pouvez charger votre téléphone de 1% à 50% en seulement une demi-heure.

Nous avons également pu voir OnePlus 8 Pro sous tension avant la révélation, grâce à Marques Brownlee. C’est juste une taquinerie, car l’arrière du téléphone et le haut de l’écran sont cachés par un boîtier, mais si vous voulez voir le logiciel fonctionner sur un écran 120 Hz pendant environ deux minutes, cliquez sur ce lien ci-dessus.

Bien sûr, la série OnePlus 8 a également fait l’objet d’innombrables fuites au cours des derniers mois. En mars, Ishan Agarwal, le plus faible, a partagé une liste complète des prétendues spécifications des deux téléphones. Selon la fuite, le OnePlus 8 moins cher comportera un écran Super AMOLED Full HD + de 6,55 pouces avec mode 90 Hz, jusqu’à 256 Go de stockage, jusqu’à 12 Go de RAM, un chipset Snapdragon 865, une batterie de 4300 mAh, une caméra arrière à triple objectif (48MP + 16MP + 2MP), caméra selfie 16 mégapixels, support de charge filaire 30W et option couleur exclusive “lueur interstellaire”.

Pendant ce temps, le OnePlus 8 Pro devrait disposer d’une batterie de 4510 mAh, de quatre caméras principales (48MP + 48MP + 8MP + 5MP) et d’un indice d’étanchéité IP68, en plus des spécifications d’affichage améliorées répertoriées ci-dessus.

Quelques heures avant l’événement de lancement, les prix de la série OnePlus 8 ont commencé à apparaître chez les détaillants en ligne en Europe. Le OnePlus 8 commencera à 699 €, tandis que le OnePlus 8 Pro commencera à 899 €. Le PDG de OnePlus, Pete Lau, a déclaré publiquement que les prix des téléphones OnePlus 8 ne dépasseraient pas 1000 $ aux États-Unis, mais sur la base de ces fuites, il semble qu’ils se rapprocheront au moins très près. Nous saurons quand la diffusion en direct commencera mardi.

