Regardez la Ligue des champions 2019-20: comment diffuser en direct chaque match de football où que vous soyez

L’UEFA Champions League 2019-20 est le lieu où toutes les meilleures équipes de football d’Europe se disputent la suprématie du football sur le continent. Entrant maintenant dans les huitièmes de finale, les rencontres sont plus importantes que jamais avec des matchs comme l’Atlético Madrid contre Liverpool, Chelsea contre le Bayern Munich et le Real Madrid contre Man City qui auront lieu en février et mars. Liverpool est le champion en titre, mais la compétition de cette année est impossible à appeler, nous vous dirons donc comment regarder chaque match en suivant notre guide de diffusion en direct de la Ligue des champions.

L’année dernière, la finale de juin a vu Liverpool soulever le majestueux trophée de la Ligue des champions, avec Mo Salah et le héros improbable Divock Origi sur la cible pour abattre son équipe de Premier League Tottenham Hotspur et devenir la troisième équipe la plus décorée de l’histoire de la compétition. En 2020, les Spurs devront battre une jeune équipe talentueuse de RB Leipzig s’ils veulent progresser. Le PSG, qui dépense beaucoup d’argent, a également un sérieux coup de gloire cette année, avec sa force de frappe ridicule mettant en vedette Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Neymar, Mauro Icardi (sans oublier Eric Maxim Choupo-Moting).

Ou, cela pourrait être l’année où la Juventus casse son canard de 20 ans, avec le joueur vedette Cristiano Ronaldo dans une riche veine de forme de but. Manchester City, de Pep Guardiola, tentera désespérément de remporter le titre, alors qu’ils entament le baril d’une interdiction de compétition de deux ans grâce à une récente décision de l’UEFA. Et qui peut exclure Barcelone et Lionel Messi, ou le Real Madrid, également espagnol?

Encore une fois, l’UEFA Champions League de ce mandat est difficile à prévoir avant la finale, qui aura lieu le samedi 30 mai au stade olympique Atatürk d’Istanbul. Lisez la suite pour vous assurer que vous pouvez récupérer un flux en direct de tous les matches de Ligue des Champions que vous souhaitez voir en huitièmes de finale et au-delà.

Faites défiler vers le bas pour découvrir vos options d’affichage du football dans certains des principaux pays qui regardent la Ligue des champions à travers le monde. Et si vous êtes à l’extérieur du pays pour cette semaine de match et que vous craignez de ne pas rattraper le match, ne transpirez pas. Avec la possibilité d’utiliser un service VPN, vous pouvez syntoniser ces appareils, peu importe où vous êtes dans le monde. Et surtout, c’est vraiment facile à faire.

Un réseau privé virtuel vous permet de modifier votre adresse IP en une adresse dans votre pays d’origine. Nous avons testé des centaines de VPN et pouvons recommander Express VPN, qui est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours), en tant que meilleur VPN classé au monde en ce moment. Vous pouvez regarder sur de nombreux appareils à la fois, y compris les Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, téléphone Android, iPads, tablettes, etc. Découvrez Express VPN et obtenez 3 mois GRATUITS avec un plan annuel.

Ligue des champions en direct: comment regarder chaque match au Royaume-Uni

La chaîne d’abonnement BT Sport a à nouveau les droits exclusifs de montrer la Ligue des champions au Royaume-Uni, et diffusera Chacun match de la compétition 2019/20 sur l’une de ses chaînes TV ou en ligne.

Si vous cherchez à diffuser des matchs, l’application BT Sport ou BTSport.com est l’endroit où vous devez aller, permettant la visualisation sur mobile, tablette et PC. Pour ceux qui s’installent devant la boîte, certains jeux seront sélectionnés pour une diffusion 4K si votre téléviseur possède ces capacités ultra-HD.

Si vous vous retrouvez en dehors du Royaume-Uni et que vous souhaitez regarder l’un des matchs de la Ligue des champions, ne vous inquiétez pas des blocs géographiques sur votre compte – prenez simplement un VPN et suivez les instructions ci-dessus pour diffuser l’action en direct.

Diffusion en direct de l’UEFA Champions League: regardez les huitièmes de finale aux États-Unis

À la suite de l’acquisition par TNT des droits de football de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, il diffusera plus de 340 matches dans les deux compétitions cette saison.

La majorité d’entre eux se fera via son service B / R Live en ligne, via son application ou sur des appareils comme Apple TV, Roku et Amazon Fire TV. Il en coûte 2,99 $ pour un sous-marin unique, 9,99 $ par mois ou – de loin la meilleure valeur – 79,99 $ pour une année entière et donc chacun de ces matchs.

Si vous avez déjà TNT (ou Univision), les matchs sélectionnés seront également joués sur ces chaînes.

Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions seront diffusées à 15 h HE, soit 12 h HP.

Comment diffuser GRATUITEMENT la huitième de finale de la Ligue des champions au Canada

Pour la saison 2019/20, les matchs en direct de la Ligue des champions sont diffusés au Canada par le service d’abonnement sportif en constante évolution, DAZN. La chaîne diffusera en direct tous les matchs de la compétition.

Les forfaits DAZN coûtent 20 $ par mois ou 150 $ par année au Canada, bien que vous ayez l’option d’un essai gratuit d’un mois si vous ne l’avez jamais utilisé auparavant.

Et n’oubliez pas … l’utilisation d’un VPN est le moyen d’obtenir ce flux en direct gratuit de la Ligue des Champions si vous êtes absent du Canada lorsque le jeu que vous souhaitez regarder est en ligne.

Regardez le football de la Ligue des champions en Australie: retrouvez en direct les huitièmes de finale

En Australie, Optus Sport diffusera à nouveau chaque match de la Ligue des Champions en direct cette saison. La couverture Optus peut être diffusée via mobile et tablette avec l’application de la chaîne, tandis que les coupeurs d’accords peuvent également accéder au service sur Fetch TV, Chromecast ou Apple TV.

Si vous êtes en dehors de l’Australie et que vous souhaitez vous connecter à Optus Sport, vous pouvez utiliser l’un de nos VPN préférés ci-dessus et regarder la couverture d’un autre pays.

Le diffuseur officiel de la Ligue des champions en Nouvelle-Zélande est Sky Sports. La chaîne diffusera plus de 100 matchs en direct pour la compétition 2019/20.

Pour le streaming mobile, les utilisateurs peuvent se connecter via l’application SKY Go.

En Inde, Sony Pictures Networks (SPN) continue de diffuser l’UEFA Champions League, diffusant chaque match de la compétition de cette saison.

La couverture de SPN s’étendra sur les deux téléviseurs et son service over-the-top SonyLIV.

Comment diffuser toute l’action en ligne directement sur votre téléviseur

La possibilité de diffuser en direct tout le football sur votre téléphone ou votre tablette est indéniablement utile – vous n’avez pas à manquer un seul objectif, même si vous n’êtes pas à la maison. Mais si vous souhaitez diffuser le football d’Internet sur votre téléviseur, il peut être utile de prendre une boîte de streaming. Consultez notre guide des meilleurs lecteurs multimédias en streaming, où les goûts d’Apple TV, Roku et Amazon Fire sont tous inclus.

