Regardez la scène d’ouverture de «The Office» à l’occasion de son 15e anniversaire – .

L’Office, dont les derniers chiffres Nielsen montrent qu’il s’agit de la série sous licence la plus populaire sur Netflix en ce moment, a fait ses débuts sur NBC il y a 15 ans aujourd’hui.

Grâce au nouveau coronavirus et aux quarantaines et ordonnances d’arrêt qu’il a provoquées, l’émission est l’une des téléspectateurs de la série Netflix qui est particulièrement excitée en ce moment alors que nous sommes tous en train de nous cacher à la maison.

Regardez les premiers moments de l’émission, dont l’épisode 1 a débuté à cette date en 2005, ci-dessous.

Il y a quinze ans aujourd’hui, le monde a été présenté pour la première fois à un directeur régional aimable, maladroit et souvent inapproprié d’une entreprise de fourniture de papier nommée Michael Scott, qui est devenu un personnage central de la comédie de travail de 9 saisons de NBC, The Office.

C’est époustouflant de penser à quel point le monde était différent à l’époque. L’iPhone était encore dans quelques années. Personne ne connaissait vraiment encore le nom de Barack Obama. Heck, nous pourrions encore aller et venir à notre guise, pandémie pré-mondiale. Vous pouvez consulter les premiers moments de la saison inaugurale de l’émission ci-dessous, mais l’une des raisons pour lesquelles cet anniversaire mérite d’être souligné est lié au fait que des millions d’entre nous sont coincés chez eux en ce moment grâce au roman coronavirus, avec peu à faire, mais travailler à domicile et trouver des moyens de nous divertir.

Netflix, qui diffuse toujours les neuf saisons de The Office jusqu’à la fin de cette année, est l’une des options de divertissement de quarantaine les plus populaires. Et, selon les données de Nielsen obtenues par Variety, il semble que l’émission sous licence la plus populaire sur Netflix en ce moment n’est autre que, vous l’aurez deviné, le faux documentaire préféré de tout le monde sur l’équipe de Scranton.

Découvrez les premiers moments du premier épisode, qui a débuté ce jour-là en 2005. Dans ce clip, nous voyons Michael Scott passer en revue les chiffres trimestriels de Jim Halpert, puis remonter quand Jim admet qu’il ne peut pas conclure une vente particulière. “Alors, vous êtes venu voir le maître pour vous guider? C’est ce que tu dis, sauterelle? “

“Euh, en fait, tu m’as appelé ici …”

Pour rappel, la série sortira de Netflix à la fin de cette année avant de passer à la diffusion exclusivement sur le nouveau service de streaming de NBC appelé Peacock, pour lequel le réseau a payé 500 millions de dollars pour sécuriser les droits exclusifs de streaming. Depuis sa diffusion sur NBC, l’impact de la série s’est fait sentir partout, grâce en partie à l’un de ses auteurs (Mike Schur, qui a également interprété le cousin de Dwight Schrute, Mose dans The Office), qui a contribué à créer une poignée d’autres similaires sitcoms dont Brooklyn Nine-Nine, Parks and Recreation et The Good Place.

Le showrunner Office Greg Daniels a bientôt un nouveau show sur Amazon, appelé Upload. La star d’Office, Steve Carell, joue dans une nouvelle comédie appelée Space Force qui sortira bientôt sur Netflix, et il est également co-star dans The Morning Show, sur Apple TV +.

