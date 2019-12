Regardez le déballage d'un iPhone 11 qui coûte autant qu'une Porsche Taycan 4S – .

La célèbre personnalité de YouTube et examinateur de gadgets Marques Brownlee étouffe un rire dans les premiers moments de l'une de ses dernières vidéos, un déballage de près de 10 minutes d'un iPhone 11 Pro incroyablement cher incrusté d'or et de diamants qu'il commence par se demander à voix haute: vous avez toujours voulu fléchir si fort que cela n'a même plus de sens financier? »Et,« Il n'y a littéralement rien que je puisse dire à propos de ce téléphone qui soit utile à une personne normale. »

Ce qui suit sont les premières impressions de «MKBHD» sur l'iPhone 11 Solarius Zenith de Caviar – de loin, l'iPhone le plus cher du monde, avec un prix de base de 100 000 $ environ, ce qui correspond à peu près au prix de départ que vous auriez payer pour une Porsche Taycan 4S.

Les caractéristiques de cet iPhone ultra-luxueux que presque personne ne verra jamais dans la vie réelle incluent un diamant jaune à 12 heures sur la montre et une gamme de diamants tout autour du téléphone; un revêtement en or 24 carats; et une paire gratuite d'AirPods Pro. «Le nom Solarius indique clairement que les concepteurs de Caviar ont trouvé leur inspiration dans le corps céleste principal», a déclaré Caviar, qui fait régulièrement la une des fabuleux iPhones scandaleux comme celui qu'il produit, à propos du nouveau modèle. "Les cercles concentriques d'or et de diamants (et) une montre tourbillon en mouvement constant intégrée dans le corps du smartphone symbolisent la vie éternelle que le Soleil donne à notre planète."

Ce diamant jaune sur le cadran de la montre est également appelé «pierre du soleil», et Caviar promet que les différents minéraux qui composent ce téléphone ont été extraits là où des météorites sont tombées sur terre. En fait, les différentes pièces de Mars et de la Lune qui sont intégrées dans les téléphones ont été extraites de ces météorites et certifiées par des experts en minéralogie russes.

Comme l'a dit MKBHD, pas du tout utile – rien de tout cela – à une personne ordinaire. Pourtant, vous pouvez consulter sa vidéo de déballage ci-dessus si vous êtes si enclin. «Vous n’avez vraiment pas la possibilité de voir quelque chose comme ça tous les jours», dit-il, ajoutant que la boutique russe responsable de cette opération lui a envoyé quelqu'un pour lui remettre le téléphone au YouTuber. Ah, les avantages de la renommée en ligne.

