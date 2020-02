Regardez le karaoké de covoiturage tant attendu de BTS avec James Corden

Ce soir, le groupe de K-pop BTS a rejoint The Late Late Show avec James Corden pour Covoiturage Karaoké. Le morceau récurrent a présenté des dizaines de chanteurs et de célébrités à ce stade, d’Adele à la Première Dame Michelle Obama. Il a même créé son propre spectacle, Carpool Karaoke: The Series, qui est diffusé sur Apple TV. James Corden a récemment fait l’objet d’une controverse sur son implication, grâce à une vidéo en coulisses qui l’a surpris à ne pas conduire la voiture pendant le tournage. Cependant, Corden a rassuré les fans qu’il conduisait dans la majorité des segments de karaoké Covoiturage.

The Late Late Show taquine l’apparence de BTS sur Carpool Karaoke depuis la semaine dernière, révélant des photos et une vidéo teaser. Cela a entraîné le hashtag #BTSCarpoolTONIGHT dans le monde entier grâce à l’attrait mondial de BTS. Heureusement, les fans n’ont pas eu à attendre longtemps dans l’émission pour voir BTS affronter Carpool Karaoke, car le segment a été diffusé tôt. La vidéo de près de 17 minutes les montre chanter avec un nombre surprenant de tubes, avant de se retrouver dans un cours de danse. Découvrez la vidéo complète du karaoké BTS Carpool ci-dessous:

BTS fait actuellement la promotion de son album Map of the Soul: 7, qui vient de sortir le 21 février. Le même jour, le groupe a également partagé son premier single du nouvel album, intitulé “On”. Pour promouvoir à la fois l’album et le single, BTS est apparu dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon hier soir, filmant même une vidéo à Grand Central Station. Cela faisait partie d’une prise de contrôle tardive très médiatisée de BTS. Ils partiront bientôt en tournée mondiale, à partir de ce printemps dans leur maison de Corée du Sud. Mais avant cela, ils ont probablement amené des téléspectateurs supplémentaires à Le Late Late Show avec James Corden grâce à leur apparence Carpool Karaoke.

