Regardez le Real Madrid contre Barcelone à partir de seulement 10 $ ce week-end grâce à l’offre El Clasico de Sling

Dimanche, le plus grand match du calendrier espagnol de football arrive: El Clasico, brillamment nommé! Et cet affrontement entre le Real Madrid et Barcelone semble plus important que jamais, les équipes se battant au sommet de la Liga. Heureusement, le regarder est super facile, grâce à l’offre actuelle de Sling TV.

Pour 10 $, vous pouvez choisir entre l’un des forfaits World Sport de Sling TV ou Best of Spanish. Les deux incluent la chaîne sportive d’abonnement beIN Sport qui héberge l’énorme match de ce week-end.

Et parce qu’avec Sling, vous ne devez payer qu’un mois à la fois, vous n’avez pas à vous sentir obligé de vous engager dans un contrat de longue durée. Une fois que la poussière s’est installée sur El Clasico et que vous décidez qu’il n’y a pas assez de contenu pour justifier d’autres paiements, vous pouvez simplement annuler à tout moment.

Vos options Real Madrid vs Barcelone dans leur intégralité:

Sling TV World Sports | 7 canaux | 10 $ / pm

Ce plan brillant sans engagement de Sling est idéal pour les noix de Liga basées aux États-Unis. En plus de la programmation principale beIN, il propose également une chaîne dédiée à la Liga. Si le football français est aussi une passion, c’est aussi votre destination pour le meilleur de la Ligue 1. Et parce que Willow.TV est également inclus, il y a même quelque chose ici pour les fans de cricket!

Sling TV Best of Spanish | 23 canaux | 10 $ / pm

Hola, hispanophones! Le package Best of Spanish de Sling comprend les stations espagnoles dédiées de beIN, ainsi que de nombreuses autres chaînes directement destinées à vous, telles que Discovery, NBC, Sony et la BBC. Muy bien!

Qu’offre de plus Sling TV?

Si le seul attrait pour vous est le match Real Madrid vs Barcelone, alors payer vos 10 $ sera tout ce qui vous intéresse. Mais si vous avez envisagé de couper le câble ou de changer le service de streaming TV de votre maison, Sling TV a des forfaits plus complets pour vous aussi.

Sling Blue a le plus de chaînes disponibles, avec des stations populaires comme AMC, NFL Network, CNN, Fox, NBC et Comedy Central. Alors que Sling Orange a moins de chaînes, mais vous pouvez préférer sa liste – par exemple, ESPN et Disney sont tous deux disponibles. Pour toutes les variantes, rendez-vous directement sur le site de Sling TV ou consultez notre guide des meilleurs forfaits et prix Sling TV.

Les deux coûtent 30 $ par mois (après votre premier mois coûte 20 $), ou vous pouvez payer 45 $ par mois pour les deux. Après cela, vous pouvez ensuite ajouter d’autres canaux comme les packages beIN décrits ci-dessus.

Quand est El Clasico?

Si cela a piqué votre intérêt et que vous êtes maintenant désespéré de regarder l’énorme affrontement de la Liga, alors 15 h HE / midi PT dimanche est le moment dont vous avez besoin pour vous connecter au coup d’envoi (ou environ 30 minutes à l’avance pour toute l’accumulation) et battage médiatique).

En plus de Sling TV, beIN peut être ajouté à votre bouquet de télévision par câble ou accessible via un abonnement FuboTV.

