Regardez: Le travail photographique impossible de 1917 révélé [EXCLUSIVE CLIP]

L’épopée de guerre de Sam Mendes, 1917, utilise des merveilles technologiques sans précédent pour atteindre son objectif d’immersion totale. Grâce à un montage intelligent, un travail photographique et une utilisation presque imperceptible de CGI, 1917 présente toute son histoire comme se déroulant dans un seul plan non coupé. Eh bien, deux, car il y a une pause au milieu du film pour amener le film du crépuscule à la nuit tombée.

Lors de sa sortie en décembre 2019, le drame de la Première Guerre mondiale a remporté des éloges critiques et commerciaux importants, accumulant plusieurs victoires aux Oscars et totalisant 368 millions de dollars au box-office mondial. En plus de son statut de regard intime et intense sur la représentation écrasante des procès des jeunes en temps de guerre, 1917 est également une réalisation technologique étonnante. Et vous pouvez en profiter chez vous dès maintenant depuis 1917 si disponible sur Digital en ce moment, et sur DVD et Blu-ray le 24 mars.

L’un des Oscars de 1917 est allé à Roger Deakins pour son travail sur la cinématographie légendaire du film. Pour un film comme celui-ci, cependant, obtenir la photo parfaite était beaucoup plus compliqué que d’habitude. Après tout, pour que le film conserve l’apparence d’un plan unique et ininterrompu, chaque instant de 1917 devait être délibérément construit et placé pour maintenir l’illusion sans faille. Ce clip dans les coulisses, vu ci-dessus, explique en détail comment les cinéastes ont utilisé un travail de caméra créatif pour capturer la Première Guerre mondiale dans tous ses détails poignants.

L’objectif de 1917 était de plonger pleinement les téléspectateurs dans une guerre d’il y a plus de cent ans. La Première Guerre mondiale est un conflit que la plupart des gens ne connaissent que par les manuels de lycée ou les recherches sur Wikipedia. Il est facile de réduire les millions de vies perdues à une statistique, une note de bas de page de l’histoire, mais 1917 fait de grands progrès pour personnaliser la guerre, pour montrer les vraies horreurs que les jeunes hommes ont été forcés d’endurer pour Dieu et le pays. Loin d’un gadget, le travail de caméra ininterrompu de 1917 met le public côte à côte avec les deux personnages principaux alors qu’ils se battent pour la survie contre des chances écrasantes. Le film est un regard brutal et réaliste sur la violence brute de la guerre du point de vue des gens qui ont combattu, non pas pour gagner, mais seulement pour survivre.

En plus des mots du réalisateur Sam Mendes, ce clip dans les coulisses présente des extraits d’interviews avec les stars du film, George MacKay et Dean-Charles Chapman, ainsi que l’opérateur steadicam Peter Cavaciuti et les producteurs Jayne-Ann Tenggren et Callum McDougall. Les images montrent également certaines des méthodes peu orthodoxes utilisées pour capturer les plans du film, dont certaines ne peuvent être décrites que comme la technologie Steadicam de nouvelle génération.

1917 est maintenant disponible en Digital HD et sortira sur DVD et Blu-ray le 24 mars 2020.