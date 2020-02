Regardez les pirates manipuler une Tesla sur le pilote automatique pour accélérer à 85 MPH – .

Un groupe de chercheurs de McAfee a récemment démontré comment la manipulation d’un panneau de limitation de vitesse peut entraîner un comportement irrégulier d’une Tesla en mode pilote automatique. Plus précisément, les chercheurs ont placé un petit autocollant sur un panneau de limitation de vitesse de 35 mi / h et, en conséquence, les modèles Tesla Model X et Model S 2016 en mode pilote automatique ont interprété la limite de vitesse à 85 mi / h. À leur tour, les deux véhicules ont commencé à accélérer à 85 mi / h.

L’expérience, qui a évidemment été menée dans un environnement contrôlé, aide à illustrer certains des défis inhérents associés à la réalisation de la conduite autonome de niveau 5. Bien que la technologie sous-jacente puisse s’améliorer à pas de géant – et elle l’a fait au cours des dernières années – il n’y a aucun moyen de tenir pleinement compte d’une série de facteurs externes. Notamment, la marge d’erreur lors de la conduite dans un véhicule qui pèse des milliers de livres est tout simplement trop petite – et le risque de blessure trop grand – pour rendre pratiques les voitures entièrement autonomes, à mon avis.

Une vidéo de la démonstration peut être visionnée ci-dessous:

Soit dit en passant, le MIT Technology Review note que ce n’est pas la première fois que des chercheurs parviennent à tromper une Tesla en mode pilote automatique:

Dans un processus de recherche de 18 mois, [McAfee researchers] Trivedi et Povolny ont reproduit et développé une multitude d’attaques d’apprentissage machine contradictoires, y compris une étude du professeur de l’Université de Berkeley, Dawn Song, qui a utilisé des autocollants pour tromper une voiture autonome en lui faisant croire qu’un panneau d’arrêt était une limite de vitesse de 45 miles par heure signe. L’année dernière, des pirates ont incité une Tesla à prendre la mauvaise voie dans la circulation en plaçant des autocollants sur la route lors d’une attaque accusatoire destinée à manipuler les algorithmes d’apprentissage automatique de la voiture.

Cela dit, les expériences ci-dessus prouvent que nous avons un long chemin à parcourir avant que les voitures entièrement autonomes ne deviennent réalité.

Chose intéressante, vous vous souvenez peut-être qu’Elon Musk, en 2016 et 2017, avait promis que la technologie d’auto-conduite sur laquelle travaillait Tesla était suffisamment avancée pour permettre à une voiture de se conduire de la Californie à New York sans aucune interaction avec le conducteur. À l’époque, Musk avait déclaré que Tesla ferait la démonstration de cette capacité avant 2018.

“En novembre ou décembre de cette année”, a déclaré Musk lors d’une conférence en 2017, “nous devrions pouvoir aller d’un parking en Californie à un parking à New York sans aucun contrôle sur tout le trajet. ” De plus, Musk a ajouté que le Model S utilisé pour la démo ne suivrait pas un itinéraire fixe afin de montrer la capacité du logiciel à répondre aux changements dans la congestion du trafic et d’autres facteurs externes en temps réel.

Avance rapide jusqu’en 2020 et on ne peut nier que le logiciel de conduite autonome de Tesla s’est considérablement amélioré. Pourtant, l’idée d’ignorer complètement la route et de laisser une voiture se conduire sans surveillance du conducteur semble actuellement invraisemblable, voire carrément dangereuse.

