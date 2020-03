Regardez les signaux téléphoniques de ces briseurs de printemps se disperser aux États-Unis – .

Jeudi soir, plus de 86 000 cas du nouveau coronavirus ont été confirmés aux États-Unis, selon les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins. Cela fait des États-Unis l’épicentre de ce qui est devenu une pandémie mondiale.

Au début de la crise, les jeunes refusant d’interrompre leurs réjouissances de la semaine de relâche ont généré beaucoup de reportages – principalement pour les experts de la santé et les fonctionnaires les implorant d’arrêter de se rassembler en public, tandis que leur message sur un virus potentiellement mortel que ces jeunes pourrait être involontairement porter tout simplement ne passait pas.

De nouvelles données de localisation analysées à partir d’appareils mobiles sur une seule plage de Floride montrent à quelle distance ces jeunes ont fini par voyager après la semaine de relâche, et il était probablement temps pour eux de rentrer chez eux – aux États-Unis.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

L’une des images les plus frustrantes associées à la pandémie de coronavirus en cours a été celle des fêtes de relâche en Floride profitant du surf et du soleil au mépris des avertissements des experts en soins de santé et des fonctionnaires selon lesquels ces idiots doivent cesser de se rassembler en masse dans les lieux publics.

Heureusement, ce message a commencé à pénétrer – du moins pour certains d’entre eux. Peut-être que cela a à voir avec le fait que, jeudi soir, le nombre de cas confirmés de coronavirus aux États-Unis avoisinait 86 000, selon les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins. Ou peut-être que c’est parce que les jeunes ont finalement réalisé qu’ils étaient plus vulnérables au virus qu’ils ne le pensaient au début. Néanmoins, si vous voulez avoir une image visuelle de la raison pour laquelle toute la nation criait pratiquement à tous ces briseurs de printemps pour quitter la plage il y a environ une semaine, jetez un coup d’œil à ce laps de temps sur les données de téléphone portable qui pourraient vous rendre jolie en colère.

Cliquez sur lire ci-dessous et vous verrez une analyse des données de localisation anonymisées des appareils mobiles qui étaient actifs sur une plage de Fort Lauderdale pendant les vacances de printemps. Pour le vrai plaisir, avancez rapidement jusqu’à environ 48 secondes. Vous verrez les signaux des appareils mobiles sur cette plage mis en évidence, puis nous nous éloignerons jusqu’à environ 1: 04 – quand vous pouvez maintenant voir que ces appareils qui étaient autrefois confinés à une plage de Floride se sont maintenant dispersés loin de la Floride, tout le long de la côte est, dans le Midwest et au-delà.

Vous voulez voir le véritable impact potentiel de l’ignorance de la distance sociale? Grâce à un partenariat avec @xmodesocial, nous avons analysé les emplacements secondaires des appareils mobiles anonymisés qui étaient actifs à un seul Ft. Plage de Lauderdale pendant les vacances de printemps. C’est là qu’ils ont traversé les États-Unis: pic.twitter.com/3A3ePn9Vin

– Tectonix GEO (@TectonixGEO) 25 mars 2020

La Floride, heureusement, n’a pas aussi bien réussi que New York ou la Californie dans cette crise, mais ce n’est pas pour écarter ce que les gens ont traversé. Selon les médias, jeudi soir, il y avait près de 2 500 cas dans l’État et 29 personnes sont décédées. Soit dit en passant, ce nombre de cas a augmenté d’environ 1 250 depuis le début de cette semaine. Difficile de dire si ces chiffres ont été exacerbés par les grands groupes de briseurs de printemps qui ont ignoré les avertissements plus longtemps que les fonctionnaires l’auraient souhaité, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander.

Source de l’image: Michele Eve Sandberg / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.