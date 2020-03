Regardez maintenant sur Apple TV: le film The Banker, Amazing Stories avec Robert Forster, Karaoké Covoiturage avec Stranger Things cast

C’est vendredi, ce qui signifie que c’est un jour de sortie Apple TV +. Étant donné que nous sommes si nombreux à isoler à l’intérieur, nous espérons que cela aidera à passer le temps.

Disponible dans l’application TV aujourd’hui, vous pouvez regarder le premier film original majeur d’Apple “ The Banker ” avec Samuel L.Jackson et Anthony Mackie, le dernier épisode de Amazing Stories avec le regretté Robert Forster et un épisode de karaoké Carpool avec le casting de Stranger Des choses.

The Banker est le premier film majeur d’Apple, dont la sortie en salles est limitée au début du mois (bien que de nombreuses projections aient été annulées à cause de la fermeture des cinémas en raison du coronavirus).

Il s’inspire d’une histoire vraie de la façon dont deux entrepreneurs noirs ont acheté une banque dans les années 1960, à une époque où le racisme et l’oppression ne les laissaient généralement pas assumer ces rôles. Le film présente des performances de Samuel L. Jackson, Anthony Mackie, Nicholas Hoult et Nia Long.

Le film devait initialement être diffusé à la fin de l’année dernière, mais a été retardé en raison d’allégations d’agression sexuelle. Néanmoins, le film est maintenant disponible pour tout le monde à regarder – inclus dans votre abonnement Apple TV +.

Aujourd’hui également sur Apple TV + est un nouvel épisode de Amazing Stories. Le troisième épisode de la série d’anthologie, intitulé «Dynoman and the Volt», met en vedette le regretté Robert Forster dans sa dernière performance. Forster joue un grand-père qui devient un super-héros quand lui et son petit-fils trouvent une vieille bague mystérieuse. Amazing Stories est un plaisir de science-fiction adapté à toute la famille.

Enfin, si vous n’avez pas d’abonnement à Apple TV +, vous pouvez regarder gratuitement le covoiturage Karaoké (aucun paiement requis). Tout ce dont vous avez besoin est un appareil sur lequel l’application Apple TV est disponible, y compris des Amazon Fire Sticks, des boîtiers Roku et plus encore.

Covoiturage Karoake présente aujourd’hui le casting de Stranger Things entassés dans une seule voiture. (Notez que cet épisode a été enregistré à l’été 2019, alors ne vous inquiétez pas des implications de l’isolement social.)

Si vous voulez plus de contenu original sur Apple TV, Apple a maintenant 16 titres disponibles sur Apple TV + et cinq autres seront ajoutés en avril. “Home Before Dark” est la prochaine série télévisée au programme, qui débutera le 3 avril.

