Regardez RuPaul’s Drag Race saison 12: diffusez chaque épisode en ligne de n’importe où

Préparez-vous à sissy cette promenade parce que la bibliothèque est ouverte et la mère est arrivée! C’est vrai, la série télévisée à succès est de retour et avec plus de morts que jamais, alors si vous êtes prêt pour toutes les extravagances eleganza, continuez à lire pour savoir comment regarder RuPaul’s Drag Race en ligne de n’importe où.

RuPaul’s Drag Race saison 12 – détails clés

La saison 12 de RuPaul’s Drag Race a été présentée le 28 février sur VH1. De nouveaux épisodes durent 60 minutes et sont diffusés tous les vendredis, à 20 h HE et PT.

Hé amis écureuils, nous ne sommes peut-être que deux épisodes, mais les reines ont déjà fait une impression. Avec Brita incarnant la réalité de la ville de New York, Jackie Cox combinant “nerd du Middle-Western” et “reine du cabaret”.

De plus, les fans n’ont pas eu une mais deux premières de la saison, chaque épisode présentant la moitié des candidats. La première première comprenait Nicki Minaj en tant que juge invitée tandis que la seconde comprenait Robyn et Olivia Munn!

Et, à partir d’un aperçu du troisième épisode, tout ce que nous pouvons dire est de se préparer pour un épisode dramatique – la catégorie jette de l’ombre.

De toute évidence, nous n’avons pas d’autre choix que de stan RuPaul’s Drag Race. Donc, si vous ne voulez pas manquer une seconde de cette série télévisée à succès, continuez à lire pour savoir comment regarder Drag Race de RuPaul en ligne de n’importe où.

Comment regarder RuPaul’s Drag Race en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Si vous vous trouvez loin de chez vous lorsque le dernier épisode de RuPaul’s Drag Race sort – à l’étranger pour affaires ou simplement pour des vacances prolongées – ne laissez pas les géo-blocs vous enlever la fanfaronnade.

Si vous êtes dans un pays où ce contenu n’est pas disponible, vous pouvez installer un VPN afin de pouvoir regarder en ligne les chéris de Drag Race de la saison 12, peu importe où vous vous trouvez. Ce logiciel modifie votre adresse IP, vous pouvez donc accéder à chaque épisode en direct ou rattraper la série et regarder comme si vous étiez de retour à la maison.

Parmi les centaines de VPN disponibles, notre préféré est ExpressVPN. La connexion aux serveurs est rapide, simple à utiliser et sécurisée. Il est compatible avec Apple TV, Amazon Fire TV Stick, les logiciels Xbox, PlayStation, iOS et Android et de nombreux autres appareils.

Ce qui rend ExpressVPN particulièrement attrayant, c’est sa garantie de remboursement flexible de 30 jours. Encore mieux, si vous vous abonnez à un plan annuel, vous bénéficierez d’une remise de 49% et de 3 mois supplémentaires GRATUITS – une offre exceptionnelle sur un kit essentiel.

Une fois téléchargé, recherchez l’emplacement de votre pays d’origine ou sélectionnez-le dans la liste prédéfinie. Cliquez sur connexion et condragulations! Vous pourrez regarder la course de dragsters de RuPaul en ligne sans que les larmes menacent de ruiner votre maquillage.

Comment regarder gratuitement la Drag Race de RuPaul en ligne aux États-Unis

Il existe une myriade de façons de profiter des défis hebdomadaires et de la folie des coulisses de la saison 12. Si vous avez le câble, vous pouvez le regarder en direct sur VH1 tous les vendredis à partir de 20 h HE. Vous pouvez également diffuser l’émission via la plate-forme en ligne de VH1, mais vous devrez entrer les détails de votre fournisseur de câble pour le faire.

Si vous avez complètement coupé le cordon, cependant, il existe de nombreux services OTT qui vous permettront de diffuser en streaming Drag Race de RuPaul:

Fronde: Vous devez sélectionner un package de base Sling Orange ou Sling Blue. Les deux sont de 30 $ par mois après le taux du premier mois de 20 $. Aucun n’a VH1, vous devez donc inclure Lifestyle Extra pour 5 $ supplémentaires par mois pour accéder à cette chaîne et 10 autres. Si vous attendez un essai gratuit, vous ne pouvez pas y accéder via le Web, bien qu’il soit disponible via des appareils compatibles Sling, comme AirTV, Roku, Amazon Fire TV, LG webOS et Xbox One.FuboTV: fubo Standard fournit 108 canaux, deux flux simultanés et 30 heures de stockage DVR pour 54,99 $ par mois. Les sept premiers jours sont gratuits et vous pouvez annuler à tout moment.AT&T TV Now: leur option d’entrée de gamme est Plus, qui propose plus de 45 chaînes pour un tarif mensuel de 65 $. Il comprend également certaines chaînes premium, comme HBO, ESPN et FX, en plus de VH1. Si vous êtes un nouveau client, vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de 7 jours.Philo: pour la modique somme de 20 $ par mois, vous avez accès à 59 chaînes, dont VH1, A&E, Paramount Network et MTV. L’accès instantané à un essai gratuit d’une semaine est disponible simplement en fournissant votre numéro de mobile, mais après 48 heures, vous devrez entrer vos informations de facturation pour continuer à regarder.

Regardez Ru Paul’s Drag Race 2020 en ligne au Canada: détails de la diffusion en direct gratuite

Si vous avez le câble, vous pouvez attraper RuPaul et son groupe de vêtus de strass sur Crave à 20 h 35 HE et sur OUTtv à 20 h HE. Sinon, les deux ont leurs propres services OTT:

· OUTtvGo: de nouveaux épisodes de la saison 12 de Drag Race seront disponibles en streaming à partir de 21h30 HNE, juste une heure et demie après leurs débuts aux États-Unis. L’abonnement est de 3,99 $ CAD par mois ou 39,99 $ pour un abonnement annuel.

· Crave: abonnez-vous à Crave On-Demand pour 9,99 $ CAD (plus taxes) pour faire le plein de barbes de coupe du malicieux Ru, avec de nouveaux épisodes disponibles en ligne et sur l’application Crave à partir de 21h30 HNE et 18h30 HNP. Un essai gratuit de 7 jours est également disponible.

Comment regarder la Drag Race de RuPaul en ligne au Royaume-Uni

Netflix est le seul moyen pour les téléspectateurs britanniques d’obtenir une place à la Drag Race. De nouveaux épisodes sont mis en ligne dès le samedi matin, une demi-journée plus tard qu’aux États-Unis.

Si vous avez déjà un abonnement Netflix, c’est certainement l’option que vous devrez choisir. Mais toute personne d’Amérique du Nord voyageant ou en vacances au Royaume-Uni doit se rappeler qu’elle peut accéder à sa couverture télévisée locale et regarder la Drag Race en direct en utilisant un VPN.

Comment regarder gratuitement la Drag Race de RuPaul en ligne en Australie

En Australie, Stan diffusera en exclusivité Drag Race de RuPaul à partir du 29 février, le même jour que l’émission est diffusée aux États-Unis. L’abonnement mensuel au plan de base de Stan est de 10 $ AUD mais les nouveaux clients ont droit à un essai gratuit généreux de 30 jours.

Donc, si vous souhaitez regarder RuPaul’s Drag Race en ligne de n’importe où, vous devrez utiliser un service VPN comme ExpressVPN comme détaillé ci-dessus pour accéder à VH1 ou à votre service de streaming à la demande.

