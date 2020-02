Regardez Samuel L. Jackson demander à George Lucas un sabre laser violet

Regardez Samuel L. Jackson demander Guerres des étoiles créateur George Lucas pour un sabre laser violet dans une vidéo cool en coulisses. Jackson a joué le sage Jedi Master Mace Windu dans les préquelles de Star Wars, où il brandissait de manière mémorable le seul sabre laser violet à voir dans l’univers de Star Wars.

Mace Windu est apparu pour la première fois dans The Phantom Menace alors qu’il était assis au Conseil Jedi sur la planète Coruscant. Windu exprime son appréhension face à la demande de Qui-Gon Jinn de former le jeune Anakin Skywalker. S’établissant comme un maître Jedi sage et méfiant, les doutes de Windu sur Anakin se sont avérés tout à fait exacts dans Revenge of the Sith. Dans une tournure ironique terrible, Windu rencontre sa fin après avoir agi sur le rapport d’Anakin selon lequel Sheev Palpatine était le Seigneur Sith que le Conseil Jedi recherchait. Mace Windu a eu l’empereur maléfique pour le compte quand Anakin est intervenu, coupant le bras de Windu et permettant à Palpatine la possibilité de tuer le maître Jedi. La mort de Windu finit par agir comme catalyseur du tour d’Anakin vers le côté obscur.

L’utilisateur de Reddit u / EKRB7 a posté le moment cool dans les coulisses où Samuel L. Jackson a demandé un sabre laser violet. Lucas pose avec désinvolture la règle commune selon laquelle les gentils reçoivent un sabre laser bleu ou vert tandis que les méchants deviennent rouges. Question décontractée de Samuel L. Jackson: «Pas de sabre laser violet? paie quand Lucas dit qu’il pourrait en obtenir un. Le regard de joie pure sur le visage de Jackson mérite d’être revu encore et encore. Regardez la vidéo ci-dessous.

Bien que la trilogie préquelle ait été critiquée pour beaucoup de choses, du mauvais acteur au dialogue ringard, la représentation stoïque de Samuel L. Jackson du brave Mace Windu était une performance préférée des fans. Lucas a accordé son souhait d’un sabre laser violet pour les films, ce qui a amélioré le caractère épique de Mace Windu jusqu’à la fin. Jackson lui-même a déclaré qu’il aimerait reprendre le rôle et a même obtenu l’approbation officielle de George Lucas lui-même que Mace Windu est toujours en vie. Malheureusement, le retour de Mace Windu n’a pas encore été exploré dans le canon officiel, mais il était l’une des voix exhortant Rey à se lever et à vaincre Palpatine une fois pour toutes dans The Rise of Skywalker.

Samuel L. Jackson a eu beaucoup de rôles emblématiques dans sa longue carrière, mais Guerres des étoiles les fans le considéreront toujours comme le maître Jedi avec le sabre laser violet. Mace Windu est mort (ou a peut-être disparu) en tentant noblement d’arrêter le méchant Dark Sidious, et ses efforts resteront toujours dans les mémoires comme un acte final héroïque. Les fans désireux d’en savoir plus sur Mace peuvent explorer les bandes dessinées et la série animée Clone Wars, qui en révèlent beaucoup plus sur les raisons pour lesquelles Mace Windu est si puissant. J’espère qu’un jour les fans verront Jackson revenir sous le nom de Mace Windu, mais dans l’intervalle, sa joie quant au potentiel d’obtenir un sabre laser violet suffira.

