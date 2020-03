Regardez SpaceX lancer le dernier dragon de sa race sur la station spatiale – .

La fusée Falcon 9 de SpaceX devrait envoyer sa dernière capsule cargo Dragon de première génération en cours de ravitaillement à la Station spatiale internationale ce soir, et vous pouvez regarder le lancement en ligne.

Le décollage du Falcon 9 de SpaceX est prévu à 23 h 50. HE (20 h 50, heure du Pacifique) de la station de la Force aérienne de Cap Canaveral. Le Dragon transporte environ 4000 livres de fournitures et de charges utiles, y compris une plate-forme externe de construction européenne et un jardin d’espace pour la culture de légumes.

Après le lancement, SpaceX vise à récupérer le booster de première étape, qui a d’abord été utilisé pour un lancement en décembre. Le Dragon, qui a déjà volé deux fois auparavant, est prévu pour un raccordement à une station spatiale lundi.

Ce sera la 20e et dernière livraison de SpaceX pour la NASA selon les termes de son premier contrat de services de réapprovisionnement commercial. Les futures missions de fret sans équipage utiliseront la capsule Crew Dragon améliorée de SpaceX, également connue sous le nom de Dragon 2, conformément à un deuxième contrat CRS annoncé en 2016.